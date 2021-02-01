Летиция Каста ждет ребенка от Луи Гарреля

01.02.2021, 15:44, Разное

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42-летняя топ-модель Летиция Каста и 37-летний актер Луи Гаррель готовятся к радостному событию – скоро у них родится первый общий ребенок. Пара эту информацию не подтвердила, но новые папарацционные фото Летиции в Париже говорят красноречивее любых слов – на них она запечатлела на внушительном сроке беременности. Для нее этот ребенок станет четвертым – она уже воспитывает двоих детей от итальянского актера Стефано Аккорси, а также дочь от отношений с французским фотографом Стефано Седнуи.

Летиция Каста и Луи ГаррельЛетиция Каста тайно вышла замуж за Луи Гарреля в июне 2017 года, но ни она, ни он информацию о своей свадьбе тогда не подтверждали. Позднее за них это “сделало” кольцо на безымянном пальце Летиции, которое она продемонстрировала на показе Valentino в рамках Недели высокой моды в Париже. По данным HOLA!, бракосочетание Касты и Гарреля состоялось 10 июня на пляже Лумио острова Корсика, где Летиция провела свое детство и куда часто ездит отдыхать. На свадьбе присутствовали друзья и родственники пары, включая трех детей Летиции – Атену Аккорси, Сатину Седнуи и Орландо Аккорси. А вот приемной дочери Луи Гарреля – Селин – на свадьбе не было.

Напомним, что об отношениях Летиции и Луи стало известно 5 лет назад: в мае 2015-го влюбленных впервые подловили вместе во время страстных поцелуев в Латинском квартале Парижа. Спустя год папарацци сделали еще несколько редких снимков, на которых Летиция и Луи обедают в одном из уличных кафе Рима.