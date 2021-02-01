Скандалы: Лондонские радости Романа Абрамовича

01.02.2021, 14:02, Разное

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Британские СМИ рассказали об «империи недвижимости» российского олигарха в Великобритании стоимостью больше $270 млн

Миллиардеру Роману Абрамовичу F 10 принадлежит «империя» объектов недвижимости в Великобритании стоимостью более £200 млн ($274,25 млн). К такому выводу пришли британская газета The Times и организация Transparency International (российское представительство организации признано Минюстом иностранным агентом). Проведенный ими анализ показал, что Абрамовичу, в частности, принадлежит квартира в престижном жилом комплексе Cheyne Terrace в центре лондонского района Челси. Бизнесмен купил ее в 2017 году за £8,75 млн ($11,99 млн), ранее об этом известно не было, пишет The Times. По данным издания, в квартире есть винный погреб с регулируемой температурой, тренажерный зал и SPA-центр.

Как утверждает The Times, квартира расположена рядом с тремя другими объектами недвижимости с видом на Темзу, которые Абрамович купил за £25 млн ($34,3 млн). Бизнесмен хотел объединить их вместе, чтобы «построить один супер-дом» стоимостью в £100 млн ($137,1 млн), но отказался от этой идеи из-за недовольства местных жителей и продал приобретенные ранее квартиры, пишет издание.

В 2018 году Абрамович также приобрел трехэтажный пентхаус в комплексе Chelsea Waterfront за £22 млн ($30,2 млн), отмечает The Times. Однако «жемчужиной его британской империи» издание называет особняк с 15 спальнями на улице Кенсингтон Пэлас Гарденс. По данным газеты, недвижимость на «улице миллиардеров» обошлась Абрамовичу в £90 млн ($123,4 млн), а на сегодняшний день стоит не меньше £125 млн ($171,4 млн).

The Times также узнала, что Абрамовичу принадлежит индийский ресторан Dip In Brilliant в Челси, которым руководит знаменитый шеф-повар Дипна Ананд. Ранее о принадлежности бизнесмену этого ресторана также не сообщалось.

По данным издания, Абрамович владеет большей частью недвижимости через холдинговую компанию Fordstam. Со ссылкой на данные земельного кадастра The Times пишет, что после истечения действия его британской визы в 2018 году Абрамович перевел 11 объектов недвижимости на коммерческую структуру.

Газета напомнила, что Роман Абрамович попал в список российских миллиардеров, чиновников и топ-менеджеров, против которых оппозиционер Алексей Навальный призвал Запад ввести санкции. Ранее в январе этот список опубликовал соратник Навального Владимир Ашурков. «Запад должен вводить санкции против лиц, принимающих решения, и людей, у которых есть деньги. Ничто менее значимое не повлияет на поведение российских властей», — подчеркнул тогда Ашурков.

В ноябре 2020 года Навальный в своем выступлении в Европарламенте призвал страны ЕС изменить санкционную политику в отношении России и вводить санкции в отношении «российских олигархов», близких к Путину. «Европейский союз должен нацеливаться именно на деньги», — отметил оппозиционер.

Представитель Романа Абрамовича заявил The Times, что для утверждений Навального «нет никаких оснований».

Ранее на этой неделе несколько депутатов британской палаты общин призвали правительство заморозить активы Абрамовича и Алишера Усманова F 7 из-за отравления и ареста Навального. Один из инициаторов санкций, депутат Маргарет Ходж, отметила, что у обоих миллиардеров «есть значительные состояния, собственность и связи с английскими футбольными клубами». Абрамович владеет лондонским «Челси». Усманов владел долей в лондонском «Арсенале». Кроме того, с его холдингом USM заключил спонсорский контракт ливерпульский «Эвертон».

Тимур Батыров