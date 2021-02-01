Ксения Собчак и Константин Богомолов, Баста и Елена Пинская и другие гости премьеры “Бэтмен против Брежнева”

01.02.2021, 12:10, Разное

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31 января во Дворце на Яузе состоялась премьера спектакля Театра на Малой Бронной “Бэтмен против Брежнева”, которую посетили Ксения Собчак и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, Владимир Познер, Наталья Шкулева и Андрей Малахов, Баста и Елена Пинская, Борис Белоцерковский, Наталья Давыдова, Светлана Устинова, Дарья Повереннова и Андрей Шаронов, Яна и Вадим Расковаловы, Марианна Масимовская, Валерия Роднянская, Наталья Синдеева, Наташа Максимова, Юлия Бордовских, Виктория и Олег Шеляговы, Надежда Оболенцева и другие.

Наталья Шкулева и Андрей Малахов, Ксения Собчак, Оксана Бондаренко Владимир Познер и Наталья Гуржий Константин Богомолов и Ксения Собчак, Яна и Вадим Расковаловы Антон Борисевич, Ирина Вольская, Давид Давидович, Виктория Борисевич Геннадий Йозефавичус и Дина Ким

“Бэтмен против Брежнева” — советский триллер, фантазия о том, что делал бы Бэтмен в СССР, в эпоху застоя, будь он советским гражданином. Рассказчиком этой истории станет маленькая девочка, дочь Бэтмена, а соткана она из всего знакомого нам советского — быта, кино, песен, судеб. Автор спектакля —драматург, режиссер, сценарист Саша Денисова, участвуют в нем Сергей Епишев, Дмитрий Куличков, Ольга Лапшина, Александр Семчев, Мария Шумакова, Екатерина Варнава и другие.

Следующие спектакли “Бэтмен против Брежнева” пройдут во Дворце на Яузе 11 и 22 февраля.

Баста и Елена Пинская Светлана Устинова Надежда Оболенцева Наталья и Мурад Османн Борис Белоцерковский Наталья Давыдова Юлия Бордовских с дочкой Марусей Ксения Собчак и Валерия Роднянская Наташа Максимова Ян Яновский и Константин Богомолов Наталья Синдеева Маша Федорова Илона Столье Василий Борисов и Марианна Максимовская Виктория и Олег Шеляговы Андрей Шаронов и Дарья Повереннова Евгения Милова Андрей Фомин с женой