Ксения Собчак и Константин Богомолов, Баста и Елена Пинская и другие гости премьеры “Бэтмен против Брежнева”
01.02.2021, 12:10,
Разное
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31 января во Дворце на Яузе состоялась премьера спектакля Театра на Малой Бронной “Бэтмен против Брежнева”, которую посетили Ксения Собчак и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, Владимир Познер, Наталья Шкулева и Андрей Малахов, Баста и Елена Пинская, Борис Белоцерковский, Наталья Давыдова, Светлана Устинова, Дарья Повереннова и Андрей Шаронов, Яна и Вадим Расковаловы, Марианна Масимовская, Валерия Роднянская, Наталья Синдеева, Наташа Максимова, Юлия Бордовских, Виктория и Олег Шеляговы, Надежда Оболенцева и другие.
Наталья Шкулева и Андрей Малахов, Ксения Собчак, Оксана БондаренкоВладимир Познер и Наталья ГуржийКонстантин Богомолов и Ксения Собчак, Яна и Вадим РасковаловыАнтон Борисевич, Ирина Вольская, Давид Давидович, Виктория БорисевичГеннадий Йозефавичус и Дина Ким
“Бэтмен против Брежнева” — советский триллер, фантазия о том, что делал бы Бэтмен в СССР, в эпоху застоя, будь он советским гражданином. Рассказчиком этой истории станет маленькая девочка, дочь Бэтмена, а соткана она из всего знакомого нам советского — быта, кино, песен, судеб. Автор спектакля —драматург, режиссер, сценарист Саша Денисова, участвуют в нем Сергей Епишев, Дмитрий Куличков, Ольга Лапшина, Александр Семчев, Мария Шумакова, Екатерина Варнава и другие.
Следующие спектакли “Бэтмен против Брежнева” пройдут во Дворце на Яузе 11 и 22 февраля.
Баста и Елена ПинскаяСветлана УстиноваНадежда ОболенцеваНаталья и Мурад ОсманнБорис БелоцерковскийНаталья ДавыдоваЮлия Бордовских с дочкой МарусейКсения Собчак и Валерия РоднянскаяНаташа МаксимоваЯн Яновский и Константин БогомоловНаталья СиндееваМаша ФедороваИлона СтольеВасилий Борисов и Марианна МаксимовскаяВиктория и Олег ШеляговыАндрей Шаронов и Дарья ПоверенноваЕвгения МиловаАндрей Фомин с женой
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