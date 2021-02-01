Шотландский фольклор: Лохнесское чудовище, келпи и другие

01.02.2021, 10:15, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Шотландцы любят страшные истории, и это отражено в их национальном фольклоре. Суровые северные пейзажи, переменчивая погода, гигантские безлюдные просторы, особенности ландшафта, руины древних замков и богатая история этого края, так отчаянно боровшегося (и до сих пор не теряющего надежды победить) за независимость, породили на свет разнообразных мрачных и пугающих персонажей мифов и легенд. Детей в Шотландии пугают хитрыми злобными феями, водяными духами, готовыми в любой момент утащить на дно, кровожадными вампиршами и плачущей старухой — предвестницей смерти.

Келпи

Эти водяные духи способны менять свой облик, но чаще всего они принимают обличье лошадей. Келпи водятся в реках, озерах и ручьях, куда и заманивают зазевавшегося путника. Особенно опасны келпи для детей: духи принимают форму пони, мирно пасущегося у берега, а когда дети подходят ближе и запрыгивают к ним на спину, те уносят их с собой на дно.

В особо кровожадных вариантах легенды несчастных ещё и съедают. Иногда келпи обращаются прекрасными молодыми людьми и девушками и тоже заманивают одиноких прохожих в водоём. В Шотландии легенда о злобных водяных духах так популярна, что в 2013 году примерно в часе езды от Эдинбурга, в Фолкерке, установили огромный 30-метровый монумент, изображающий головы двух келпи-лошадей.

Селки

В отличие от жестоких келпи, эти водяные создания куда менее опасны, более того, они очень пугливы и деликатны. Селки — это, согласно легенде, тюлени, способные принимать человеческий облик. Есть версия, что селки носят своего рода проклятье: когда они в воде, то желают оказаться на берегу, а когда сходят на сушу, стремятся попасть обратно в воду. Селки могут обратиться прекрасной девушкой или не менее прекрасным юношей. И их чары над обычными смертными очень сильны. Если удастся похитить сброшенную селки кожу тюленя, то он или она останутся в человеческом обличье.

В мифах мужчины караулили девушек-селки, воровали кожицу, после чего брали их в жены. Такая девушка могла затем жить почти как обычная смертная женщина, быть супругой, хозяйкой, матерью, но только лишь до момента, пока она не отыщет тюленью оболочку. Как только селки получит шанс принять свой первоначальный облик, то сразу же вернётся в море, оставив мужа, детей и дом: без воды эти создания очень грустят. Как правило, после этого селки уже не выходят на сушу и больше никогда не встречаются со своей «земной» семьёй.

Банши

Разновидности банши в том или ином виде есть у многих кельтских народов, а корнями легенда уходит в Ирландию. Образ этого существа значительно разнится: кто-то описывает банши как отвратительную уродливую старуху с сильно отвисшей грудью, другие утверждают, что банши — очень даже привлекательная молодая девушка с длинными волосами.

Банши можно услышать или увидеть, и в обоих случаях это к беде, а, точнее, к смерти. Услышать плач банши — к утрате близкого родственника, увидеть это создание — умереть самому. Считается, что банши — это дух женщины, скончавшейся во время родов. Встретиться с ней можно, согласно расхожему поверью, у водоёма, стирающей окровавленное бельё того члена семьи, которому предстоит скорая смерть. Банши также плачут в лесу или неподалёку от дома будущего покойника. Эту предвестницу печали, скорби и смерти, согласно легендам, слышали и видели незадолго до битв и сражений.

Баобан-сит

Ещё один зловещий женский образ из шотландского фольклора — баобан-сит. Это существо с наружностью прекрасной молодой девы (в некоторых источниках вместо ног у неё копыта), сосущее кровь из своих жертв. Встречается наиболее часто в фольклоре Шотландского высокогорья. Согласно легендам, баобан-сит — это нечто вроде кровожадной феи или просто местная разновидность вампирши. Иногда её также называют Белой женщиной высокогорья.

Её жертвы — мужчины, зачастую именно охотники, так как следы крови убитых зверей на их одежде привлекают вампиршу запахом. Красотой и магическими чарами баобан-сит заманивает жертв в свои сети, а затем раздирает кожу длинными ногтями, после чего пьёт кровь из раны до тех пор, пока несчастный не умрёт. Порой баобан-сит нападает и на женщин, которые после атаки сами обращаются в опасное кровососущее существо. Встретить эту вампиршу можно только в тёмное время суток, днем они прячутся от солнечных лучей. Считается, что на охоту баобан-сит выходит только раз в году.

Вулвер

Легенды Шетландских островов повествуют о существе под названием вулвер — человеке, покрытом шерстью, с головой волка. В отличие от оборотня, вулвер пребывает в таком состоянии постоянно, то есть всегда находится где-то между волком и человеком.

Древние кельты верили, что вулвер эволюционировал от волка и развился в итоге в получеловека с волчьими признаками (шерсть и голова). Несмотря на устрашающий вид, вулвер не опасен, если вести себя с ним корректно. Но стоит проявит агрессию, и тот нападёт. В шотландских мифах вулвер, как правило, выступает в роли доброжелательного существа: он помогает беднякам, оставляя для них часть своего улова, редко по своему желанию пересекается с человеком и предпочитает проводить дни в уединении, прячась в пещере или рыбача на берегу.

Феи

Феи очень популярны в шотландском фольклоре, существует великое множество разновидностей этих существ. Прежде всего, феи — духи природы, а так как природных мест в Шотландии хватает, то и фей там, соответственно, немало. Они охраняют леса, рощи, озера, горы и равнины. Путник не должен злить или нарушать покой фей, однако при добром к себе отношении они могут отплатить услугой. Среди фей встречаются кровожадные чудовища, как, например, упомянутая выше баобан-сит, есть также и феи, похищающие младенцев (ими как раз пугают непослушных детей), насылающие неурожай, мор и всяческие беды.

Другая категория — добрые феи, помогающие людям, которые обитают на их территории. Как правило, выглядят эти создания как крошечные человечки. Королева фей в легендах изображается очень красивой молодой девушкой, одетой в зелёное; она появляется верхом на лошади, чья грива увита маленькими серебряными колокольчиками.

Лохнесское чудовище

Несси не единственное водное чудище шотландского фольклора, но зато самое знаменитое. Репутация у него вполне невинная: Несси не поедает моряков, не топит лодки и не заманивает путников на глубину. Лохнесское чудовище, по легенде, представляет собой то ли подводного змея, то ли динозавра огромного размера, но при этом совершенно неуловимого.

У Несси длинная шея, а головой он напоминает древнего травоядного платеозавра или диплодока. Легенда о Лохнесском монстре стала популярной после публикации в газете 1934 году снимка, на котором, по утверждению автора, и запечатлено это неизвестное науке существо, обитающее в глубинах шотландского озера. По одной из версий, журналист, опубликовавший фото, сделал это по просьбе хозяев пустовавшей гостиницы на Лох-Нессе. С тех пор эти места стали настоящей меккой для туристов со всего мира. «Охотники» за Лохнесским чудовищем и по сей день часами наблюдают за гладью озера в надежде поймать Несси в объектив.