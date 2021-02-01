 

Госдеп США введёт санкции против жителей Дальнего Востока за низкую протестную активность

01.02.2021, 9:11, Разное
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Государственный департамент США выразил озабоченность низкой численностью протестующих в поддержку Алексея Навального в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Чтобы увеличить протестную активность внешнеполитическое ведомство намерено обратиться в Конгресс для ввода новых санкций против жителей субъектов федерации, входящих в ДФО, кроме экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который не смог участвовать в акциях по объективным причинам.

– Очень обидно, что озабоченность судьбой Алексея Навального не проявили жители регионов, наиболее географически близких к Соединённым Штатам. Видимо, расстояние мешает перелететь океан молекулам свободы. Возможно, люди не понимают, что завтра они тоже могут оказаться на месте Навального. Их могут отравить, отправить на лечение за рубеж, а после прилёта арестовать прямо в аэропорту. Вероятно, мы плохо объяснили им последствия. В такой ситуации мы вынуждены ввести санкции против всех жителей Дальневосточного федерального округа, — заявил представитель ведомства Энтони Блинкен.

В качестве санкций, предложенных Госдепом, запрет гражданам РФ, проживающим в ДФО, на въезд в США, блокировка их банковских счетов и приостановка всех транзакций в американских долларах. В ведомстве подчеркнули, что ограничения могут быть сняты в случае если дальневосточники «пересмотрят своё поведение».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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