В США ведьма убила своих пятерых детей и себя, обвинив в этом демонов

31.01.2021, 21:45, Разное

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Молодая женщина из США в декабре 2020 года покончила с собой, а перед этим убила своих пятерых детей и подожгла дом с их телами внутри. В своем предсмертном письме мужу она объяснила это своей слабостью в борьбе с демонами.

В Западной Вирджинии (США) 25-летняя Ореанна Майерс застрелила пятерых своих детей (трех родных и двух приемных), а потом подожгла дом и застрелилась сама. Это произошло еще 8 декабря 2020 года, но в прессу подробности инцидента попали лишь на днях.

При расследовании трагедии выяснилось, что Майерс активно занималась колдовством, то есть по факту была ведьмой. Она проводила дома различные магические ритуалы и устраивала сеансы спиритизма. Убитым детям Майерс было от семи лет до одного года и никто из них не смог сопротивляться и позвать на помощь.

Несколькими неделями ранее Майерс опубликовала в своем инстаграме банки с насекомыми, грибами, камнями и различными растениями, с помощью которых проводила магические ритуалы, а также фотографии самих ритуалов. Сейчас все эти снимки считаются уликами и доказательствами ее причастности к оккультизму.

В доме Майерс полиция нашла ее предсмертную записку, в которой женщина признавалась в следующем: "Я оказалась недостаточно сильна, чтобы бороться с демонами".

Что именно произошло с ведьмой, сказать пока очень сложно. Пользователи сети предполагают, что она в самом деле вызвала из иного мира демонов и те свели ее с ума, заставив убить себя и своих детей. Более скептично настроенные комментаторы считают, что Майерс изначально была шизофреничкой.

Судя по ее сообщениям в инстаграме, Майерс также верила в существование фей. Дом Ореанны Майерс сгорел дотла и тела ее детей были найдены уже после того, как начали разбирать пепелище.

Предсмертная записка Майерс, в которой она пишет о демонах, сохранилась лишь потому, что она превратила ее в письмо для мужа – Брайана Бамгарнера, и оставила в его автомобиле.

"Мне очень жаль, Брайан. Я оказалась недостаточно сильна ни для тебя, ни для нашей семьи. У меня такая плохая голова. Прошу прощения за свое злое преступление. Я была недостаточно сильной, чтобы бороться с демонами. Я так подавлена. У меня онемение сердца. Душа полностью разрушена. Мне жаль, что я подвела тебя. Мне жаль, что я подвела наших красивых мальчиков. Мне очень жаль, что я была недостаточно сильна".

Кроме этого письма мужу Майерс написала еще три записки, которые прикрепила на боковое зеркало автомобиля. В них она написала, что выстрелила детям в голову, подожгла дом, а сейчас хочет выстрелить себе в голову.

По словам местного шерифа, пока не найдено никаких доказательств того, что у Майерс было диагностированное психическое заболевание.