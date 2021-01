Что такое «русские губы»?

Ни для кого не секрет, что филлеры для губ стали одной из самых больших косметических тенденций последнего десятилетия. Теперь эта тенденция идет еще дальше.

Enter:: ‘Russian lips’ «Русские губы».

Популярная косметическая процедура пользуется успехом в TikTok и Instagram (просто выполните поиск по хэштегу #russianlips).

Смотрите: Программа SBS Insight рассматривает растущую популярность косметических процедур, таких как инъекции против морщин и наполнители. Видео через SBS

По словам доктора Вивек Эранки из ведущей сети косметических клиник Австралии Cosmetique , стиль «русские губы» – одна из самых больших тенденций, которые проявятся в нехирургической косметической сфере в 2021 году.

Однако, несмотря на то, что этот стиль и методика становятся все более популярными, доктор Эранки сказал, что видел тревожное количество неудачных работ, и подчеркнул важность поиска опытного хирурга-косметолога для такого рода процедур.

Итак, что же такое «русские губы»?

Что ж, эта конкретная техника в основном фокусируется на использовании наполнителя для придания губам изящной формы сердечка (как у русской куклы) с большим объемом в центре губ.

«Губы Russian Lips выглядят более пухлыми, но они также выглядят немного более плоскими, поскольку их цель – достичь большей рельефности, а не только пухлости. Однако хороший техник может создать вид, который будет соответствовать общей структуре вашего лица, – сказал д-р Эранки.

Чем отличается техника наполнения «русские губы»?

Итак, как это делается? Чем эта техника отличается от других, обычных методик инъекций наполнителей для губ?

Доктор Эранки говорит, что, в отличие от традиционных техник коррекции формы губ, они вводят наполнитель вертикально, начиная с основания губы, перемещая наполнитель наружу к границе губ.

«Обычно большинство традиционных процедур наполнения губ включают коррекцию дефицита объема. С русскими губами эта техника более продвинутая», – сказал он.

«Это включает в себя применение инъектирования вертикально от основания губы и продвижение его к краю губы. Это требует большого мастерства, опыта и знания анатомии».

Итак, повторюсь – вместо косметического инъектирования, начинающегося от края губ и продвигающегося во внутрь, филлер сначала вводится во внутреннюю часть губ.

Раньше это называлось ‘tenting technique’ – «техникой палатки» – наполнитель работает как распорка для палатки, добавляя, тем самым, структуру губам».

Сколько времени длится процедура?

Процедура в технике «русские губы» продолжается, как правило, от 30 до 45 минут. Однако это обычно зависит от количества вводимого наполнителя и плотности ткани губ пациента.

Как долго держатся «русские губы»?

Форма сохраняется столько же времени, сколько и при использовании традиционных техник коррекции губ, потому что помните – отличается не продукт, а техника.

Таким образом, в зависимости от типа используемого филлера (наполнителя) эффект обычно длится от шести до двенадцати месяцев. В течении этого времени могут потребоваться поддерживающие процедуры.

Какие побочные эффекты есть у «русских губ»?

Хотя коррекцию формы губ вполне можно считать простой «процедурой во время обеда», важно помнить, что это процедура, которая сопряжена с некоторым риском.

Доктор Эранки подчеркивает, что если правильная техника не применяется должным образом, это может привести к серьезным проблемам, которые могут вызвать долгосрочные (и даже необратимые) повреждения.

«Увеличилось количество неопытных инъекционных специалистов, предлагающих проведение процедур. Неправильно введенный наполнитель может привести к асимметрии, инфекциям и даже гибели тканей», – сказал д-р Эранки.

Другие побочные эффекты включают: вздутие и расслоение кожи губ, неровные и бугристые губы и аллергические реакции.

«Люди также должны знать, что не все наполнители одинаковы. На самом деле, на рынке существует множество различных по качеству продуктов», – добавил д-р Эранки.

«Вы вводите что-то в свое тело, хотите быть уверенным, что человек, который это делает, имеет опыт, имеет полную квалификацию и использует высококачественный продукт».

Так что да – не гонитесь за дешевизной. Вам же не хочется, чтобы неопытный человек вводил наполнитель в ваши губы.

Доктор Эрнаки также сказал, что если вы видите салон или спа-салон, предлагающий скидки, обычно это серьезный красный флаг. Просто не заходите туда.

«Есть также много доступных пакетов и купонов. Если эти предложения звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой, это должно звучать тревожным звонком для вас. Прежде чем покупать пакетные предложения, проведите исследование и задайте вопросы о дополнительном лечении – идет оно в комплекте или продается отдельно”.

Что вам нужно знать, если вы планируете сделать себе «русские губы»

«Ключ к хорошему косметическому результату заключается в том, чтобы самой провести тщательное исследование. Выберите авторитетную клинику с опытными квалифицированными специалистами по инъекциям, потратьте время на изучение всей необходимой информации во время первоначальной оценки и сделайте все правильные вещи до и после процедуры. “сказал доктор Эранки.

Он рекомендует искать клинику, которая предлагает косметические медицинские услуги, а не клинику, которая «также» предоставляет косметические инъекции. «Убедитесь, что лечение проводится в клинических условиях, а не в жилых или торговых помещениях. Мы также рекомендуем пациентам узнать об опыте работы медика- косметолога и его образовании».

Итак, как узнать, есть ли у инжектора правильный опыт?

«В Австралии есть Австралазийский колледж косметических хирургов (ACCS) – лучшее учебное заведение для обучения косметической медицине и хирургии. В случае сомнений мы рекомендуем обращаться в ACCS для получения дополнительных рекомендаций», – объясняет д-р Эранки.

«Заполнители для губ существуют уже давно, и миллионы людей во всем мире прошли процедуры с отличными результатами. Мой совет: избегайте сделок, которые кажутся слишком дешевыми; и ходите только в клиники с хорошей репутацией».

