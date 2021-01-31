Евгений Пригожин пообещал выплатить штрафы за всех задержанных на акциях 31 января

31.01.2021, 12:31, Разное

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Российский бизнесмен Евгений Пригожин пообещал оказать финансовую поддержку всем участникам несанкционированных акций протеста 31 января в Москве и регионах РФ в случае, если им будут вынесены протоколы об административном правонарушениях.

«Безусловно, Россия – демократическое государство, где каждый имеет право выражать свою точку зрения. К сожалению, закон в нашей стране исполняется не всегда, процветает коррупция. Всякие чинуши строят целые замки на берегу моря, хотя в то же время могли бы обеспечить школьников качественным питанием. Негодование людей вполне объяснимо. Поэтому я оплачу штраф за каждого протестующего, но только если он не будет приговорён к реальному сроку, ведь бить полицию недопустимо», – сказал Пригожин.

Бизнесмен добавил, что акция не является благотворительной, а все отпущенные на свободу лица должны отработать инвестиции, вложенные в них. Пригожин готов их трудоустроить в свою фирму, где каждый сможет отработать потраченные на него деньги и решить оставаться работать дальше или уволиться с чистой совестью.

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