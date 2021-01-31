Папа Римский сравнил митинги 31 января с Крестовым походом детей

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31.01.2021, 11:51, Разное
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Глава Римско-католической церкви Франциск сравнил митинги 31 января, прошедшие в России, с Крестовым походом детей 1212 года. Понтифик отметил, что чистые, незапятнанные грехами дети смогут помочь создать царство Божие в России.

Франциск отметил ряд параллелей между выступлениями российских блогеров и оппозиционных лидеров в 2021 году и речью итальянского проповедника Алессио де Сиссена в Миланском соборе в январе 1212 года. Монах-францисканец призывал детей взять в свои руки дело Крестового похода, с которым не справились взрослые, и свергнуть тирана Саладина, который к тому моменту более 20 лет властвовал в Иерусалиме. По разным оценкам, от 5 до 9 тысяч школьников со всей Европы откликнулись на его призыв и отправились в поход в Святую Землю. Международная организация по защите прав детей считает дату выступления де Сиссена в Милане 31 января днём своего основания.

«Это похвально, когда чистые юные души принимают на себя святую миссию по спасению человечества. В 1212 году ещё не было Тик-Тока, однако несколько тысяч европейских школьников не побоялись и вышли на улицы, чтобы отбить Гроб Господень у неверных. Именно благодаря им сегодня Европа такая, какая она есть – богатая, свободная и безопасная. Мы надеемся, что в России через 800 лет также наступит процветание и демократия», – сказал Франциск на воскресной мессе в Ватикане.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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