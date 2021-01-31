 

Американца, обезвредившего вооружённого члена запрещённой в России ИГИЛ, арестовали и обвинили в исламофобии

31.01.2021, 9:31, Разное
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В Сент-Поле, штат Миннесота (США) произошла стрельба, в результате которой 23-летний нелегальный мигрант из Афганистана, вооружённый винтовкой и начавший стрельбу по толпе, был застрелен местным жителем, 46-летним Ником Майковски. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции арестовали американца.

Как сообщается в сводке, по данному происшествию от департамента полиции города Сент-Пол, афганец Ибрагим Салех, являвшийся членом запрещённой на территории России и стран СНГ группировки ИГИЛ, вышел с автоматической винтовкой на улицу и начал стрельбу. Успев совершить лишь 3 выстрела в молоко, он был застрелен из пистолета проходящего рядом Ника Майковского. Полицейские приехали через 2 минуты после инцидента и арестовали американца.

– Поступок этого террориста, я естественно про Майковски, несовместим с понятием «демократия». Налицо исламофобия. Этот преступник выстрелил лишь потому, что афганец имел традиционную для нас бороду. А заметьте, в направляющего ствол на нашего брата никто не стрельнул, хотя тот тоже отчётливо нажимал на курок, — с возмущением прокомментировал инцидент представитель афганской общины в США Абу Шенед.

– Мы не можем сказать, что гражданин Салех — террорист. Выстрелы, которые он совершал, являются частью традиции их страны, которые всегда поддерживала Демократическая партия. Ни один человек же не пострадал. Следовательно, на него совершено нападение по религиозным убеждениям, за что и будут судить Майковски, — заявил помощник шерифа города Сент-Пол Бенжамин Барроу.

В связи с произошедшим Нику Майковски были предъявлены обвинения в убийстве смертельным оружием при отягчающих обстоятельствах. Сумма залога для помещённого под стражу мужчины была определена судом в размере 250000$. Американцу грозит срок вплоть до 13 лет содержания под стражей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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