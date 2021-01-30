 

Вануату распоясалось

30.01.2021, 17:56, Разное
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Тихоокеанское островное государство Вануату задержало два китайских рыболовных судна и российскую яхту

1/29/2021 

 

(MENAFN – AFP) Тихоокеанское островное государство Вануату задержало два китайских рыболовных судна и российскую яхту из-за опасений, что суда незаконно работали в его водах, сообщила полиция.

Считается, что это первый случай, когда власти Вануату задержали китайские рыболовные суда.

По данным полиции, китайские лодки Dong Gang Xing 13 и 16 были задержаны патрульным катером полиции 19 января недалеко от острова Хиу в северных водах Вануату.

В настоящее время лодки пришвартованы в Порт-Вила, поскольку 14 граждан Китая проходят карантин по Covid-19, прежде чем их допросят по подозрению в незаконном рыболовстве.

Полиция сообщила, что, сопровождая китайские суда  в столичный порт, патрульный катер также заметил недалеко от Луганвилля  яхту  под российским флагом.

Трое находившихся на борту российских граждан были задержаны, и им также предстоит допрос  по  поводу  их присутствия  возле второго по величине города Вануату.

Аресты произошли  в связи с тем, что рыбопромысловая  деятельность Китая в Тихом океане находится в центре внимания после того, как в  прошлом  месяце  Палау (другое  тихоокеанское островное государство)  задержало китайское рыболовное судно.

В то время как у Палау напряженные отношения с Китаем из-за его дипломатического признания Тайваня, Вануату является союзником Пекина и получает существенную помощь от азиатской сверхдержавы.

В прошлогоднем отчете лондонского исследовательского центра «Институт зарубежного развития» было обнаружено, что у Китая самый большой в мире флот для рыбной ловли на дальней воде, насчитывающий почти 17 000 судов.

Он назвал Китай «самым значительным игроком» в незаконном рыболовстве в мире, сославшись на плохое управление флотом и нарушение правил экологически безопасного рыболовства.

Пекин отвергает обвинения, и в декабре пресс-секретарь министерства иностранных дел заявила: «Как страна ответственного рыболовства, Китай придерживается пути экологичного и устойчивого развития».

Вануату закрыла свои воздушные и морские границы в марте прошлого года в ответ на пандемию Covid-19 на фоне опасений, что его скромная  система здравоохранения не сможет справиться со вспышкой вируса.

До сих пор ему удавалось не допустить распространения коронавируса  в сообществе, зарегистрировав только один случай на карантине в ноябре.

Посольство Китая в Порт-Виле не ответило на запросы о комментариях.



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