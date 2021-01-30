 

Яровая потребовала пригласить в Госдуму представителя «сети Интернет»

30.01.2021, 16:51, Разное
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Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая предложила незамедлительно вызвать для отчёта представителя  «информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

«Сейчас мы видим, как западные спецслужбы и отечественные грантоедские фонды ведут свою подрывную работу против России. Они хотят уничтожить наш суверенитет, лишить нас своего мнения и возможности отстаивать свою точку зрения. Важнейшим инструментом в этой антироссийской кампании стали социальные сети, мессенджеры и видеохостинги. Все они построены на базе информационно-телекоммуникационной сети Интернет, без которой они просто не смогут функционировать. Я предлагаю пригласить представителя этой сети для отчёта перед парламентом, в личной беседе мы сможем объяснить, что они обязаны неукоснительно соблюдать требования законодательства Российской Федерации», – заявила Яровая

По нашей информации встреча может состояться уже в середине февраля.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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