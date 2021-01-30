Мнение: За изгнание из Ливии США огрызаются на Россию

30.01.2021, 13:18, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вывести «российские войска» не откуда-нибудь, а из Ливии потребовал в ООН представитель США. Почему в Вашингтоне уверены, что РФ вооруженным путем поддерживает одну из сторон в ливийской гражданской войне, как вбрасываются формирующие данную позицию фальшивки – и какая внешняя сила на самом деле влияет на события в этой стране?

На пленарном заседании ООН в Нью Йорке временный поверенный США Ричард Миллс обратился к Анкаре и Москве с требованием «немедленно вывести войска из Ливии». «В соответствии с соглашением о прекращении огня, достигнутым в октябре, мы призываем Турцию и Россию немедленно начать вывод своих сил из страны, а также вывод наемников и военных посредников, которых они наняли, финансировали, разместили и поддерживали в Ливии», – сказал Миллс. Российская сторона заявление американского посла проигнорировала.

Позднее и почему-то от греков поступило уточнение, что обращение американцев адресовано также Объединенным Арабским Эмиратам. Греки внимательно следят за происходящим в Ливии с целью не допустить усиления своего стратегического и исторического врага – Турции. В отношении ОАЭ американцы использовали оборот «прекратить военную интервенцию».

Миллс выступал долго. Еще он потребовал, чтобы Москва, Абу-Даби и Анкара признали суверенитет Ливии по мере формирования в стране единой системы управления, проведения демократических выборов и окончания боевых действий. Миллс ясно дал понять, что администрация президента Джо Байдена поддерживает требование обеих воюющих сторон в Ливии об окончании военной интервенции. Это требование прописано в соглашении о прекращении огня от 23 октября 2020 года.

Не то чтобы Миллса кто-то за язык тянул сделать все эти неожиданные и странные заявления. Он опытный дипломат, свою карьеру начинал еще при Советском Союзе в американском консульстве в Ленинграда, а затем в так называемом Бюро по бывшему Советскому Союзу, которое в составе Госдепа было распущено только в 1993 году. А потом его серьезно помотало по земному шару, включая работу послом в Армении до 2018 года.

А сейчас Миллс решил прокомментировать доклад спецпосланика генсека ООН Стефани Уильямс, которая заявила, что обе воюющие в Ливии стороны продолжают использовать авиацию для доставки вооружений, что является нарушением режима прекращения огня. Она тоже призвала всех иностранных военнослужащих и наемников, которые согласно соглашению, должны были покинуть Ливию до 23 января.

Миссия РФ в ООН заранее подготовила заявление, в котором говорится, что никаких российских военнослужащих на ливийской территории не было и нет и никакого военного вмешательства РФ в Ливии не проводит.

Российский постпред в ООН Василий Небензя в своем ответном выступлении вообще не упомянул о каких-либо иностранных силах в Ливии, а заявление Ричард Миллса, как и его самого, просто проигнорировал.

Если находиться в системе координат посла Миллса, то где-то в Ливии воюет российская армия, которую никто поймать никак не может. Подобные утверждения основываются на прошлогоднем докладе (57 страниц) «наблюдателей» ООН, в котором утверждается, что на стороне маршала Хафтара воюет от 800 до 1200 бойцов пресловутого ЧВК «Вагнер», имеющих гражданства России, Сербии, Молдавии, Белоруссии и Украины. «Наблюдатели», писавшие этот доклад, во-первых, анонимны, а, во-вторых, сами в преамбуле признаются, что для написания использовали открытые источники, включая СМИ, в глазалично не видели ни одного «вагнеровца», не говоря уже о действующем военнослужащем российской армии.

Тут очень кстати за день до обсуждения в ООН ливийского вопроса в социальных сетях «нашли» в пустыне «огромную базу ВС РФ». На фото, сделанных, видимо, с БПЛА, показан некий объект у шоссе Сирт – Аль-Джуфра. Общая длина фортификационных сооружений достигает 70 километров. Но беда в том, что объект этот абсолютно пуст и заброшен, а вскоре выяснилось, что это старые окопы времен покойного Муаммара Каддафи. Но нам такое не впервой, «расследования в соцсетях» мы уже проходили, и, пожалуй, Василий Небензя в чем-то прав, когда игнорирует само существование посла Ричарда Миллса.

Ранее президент Владимир Путин уже говорил, что нельзя полностью исключать то, что в Ливии могут быть какие-то граждане России, но саму Россию, ее государственные органы (все вместе или какое-то отдельно) они не представляют. Это в любом случае исключительно частная инициатива. Примерно в этом же духе высказывался и глава МИДа Сергей Лавров. Кроме того, в МИДе подчеркивают, что вокруг Ливии много информационных вбросов, и надо критически относиться к подобного рода «информации».

Ранее много шума наделал якобы пролет тройки МиГ-29 над турецкими позициями у Триполи. Эту информацию 16 января вбросил анонимный телеграм-канал. На выложенном видео действительно виден полет на низкой высоте тройки истребителей, но когда и где это снято, определить невозможно. Видео сопровождается комментариями о том, что якобы турецкие ПВО бездействовали, а сами турки сильно перепугались. Однако внимавший видео человек делает это очень спокойно и на «перепуганного турка» не похож. Нет и каких-либо свидетельств «бездействия» турецкого ПВО.

В прошлом году примером подобного вброса были заяавления о переброске на авиабазу, принадлежащую войскам маршала Хафтара, несколько истребителей МИГ неустановленной принадлежности, без бортовых номеров и странной раскраски. Выдвигались разнообразные версии их появления. Самой правдоподобной казалась та, где рассказывается о том, что эти самолеты ОАЭ то ли купило, то ли арендовала в Белоруссии, а летчиками были опять то ли белорусы, то ли сербы. В Минске замахали руками («не наше это добро»), сербы тоже открестились, а никаких реальных доказательств не нашлось. МиГи слегка полетали над береговой линией, однажды чуть не потопили турецкий эсминец, который умудрился увернуться от ракеты, а затем бесследно исчезли.

Вообще на россиянах в Ливии мир клином сошелся только у американцев. В реальности на ливийских фронтах присутствуют граждане большого количества стран. Египтяне (очень много), сирийцы разных ответвлений ислама, суданцы, малийцы, прочие арабы. Кто-то видел даже греков.

И, конечно – граждане Турции. И не просто граждане, а военные. Военнослужащие турецких ВС находятся в Ливии, как им кажется, легально, поскольку их пригласило правительство национального единства Саида Фараджа. Маршал Хафтар с такой оценкой ситуации не согласен, он считает турок агрессорами и грозится топить турецкие корабли.

Тем не менее турки реально пришли на помощь Саиду Фараджу в тот самый момент, когда казалось, что Триполи теряет контроль за линией фронта. Наступил перелом, и войскам маршала Хафтара пришлось отойти от Триполи и оставить ряд стратегически важных объектов. С тех пор в Ливии и вокруг нее идут вялотекущие переговоры, и вроде как соблюдается относительное перемирие. Международное сообщество периодически «выражает озабоченность», которая с американской стороны, как правило, вырождается в антироссийские нападки.

Сейчас никто не может точно сказать, в каком направлении в том или ином регионе будет развиваться внешняя политика США при новой администрации. Однако несомненно одно – Вашингтон всегда был недоволен тем, что американцев не просто оттеснили, а вытолкали из Ливии, не дав поучаствовать ни в мирных переговорах, ни даже в войне. Поэтому они позволяют себе гордо клеймить весь остальной мир за «раздувание ливийского пожара», как будто не Хиллари Клинтон все это придумала и начала.

Конфигурация ливийского конфликта, как и вовлеченность в него соседних и отдаленных стран слишком сложна, чтобы ее можно было решить благими пожеланиями из Нью-Йорка. Посол Миллс попытался в своем выступлении уравнять позиции Анкары и Москвы, но эти позиции принципиально различаются. Турки однозначно и официально поддерживают одну сторону конфликта.

РФ же официально не поддерживает никого, оказывая маршалу Хафтару некоторые знаки внимания.

Иностранные военные действительно должны быть выведены из Ливии, кто спорит. Вот и ПНС поддержала эту позицию: «Без сомнения, нам нужна поддержка США и также поддержка РФ для того, чтобы положить конец интервенции. Нам нужно увидеть, что все иностранные войска выведены из Ливии», цитируют РИА «Новости» заместителя главы ПНС Ахмада Майтига, прилетевшего в пятницу в Россию. Майтиг подчеркнул, что это требование касается все без исключения стран, в том числе и Турции.

Россия же никаких своих военнослужащих РФ в Ливию не посылала – в отличие от Турции. А ЧВК «Вагнер» к делу не пришьешь.