На Ростех Деминский марафон зарегистрировались более двух тысяч человек

30.01.2021, 9:59, Новости

Теги: Дёмино, Спорт

В первые выходные марта под Рыбинском пройдет XIV традиционный международный Ростех Деминский марафон Worldloppet-2021.

6 марта состоится золотая гонка свободным стилем на 50 километров. 7 марта – классическая гонка на 25 километров и традиционные беби-марафон, юниорские старты на 2, 5 и 10 километров.

Подготовку к спортивному событию обсудили на областном оргкомитете под руководством заместителя председателя правительства Ярославской области Максима Авдеева.

– У нас за плечами большой опыт проведения Деминского марафона. За 13 лет он вырос со 100 до 2000 участников. На дистанцию выходили спортсмены из более чем 40 стран и практически из всех регионов России, – отметил Максим Авдеев. – Задача этого года – сохранить достигнутую планку по численности участников и обеспечить их безопасность в условиях нестабильной эпидемиологической обстановки. Уверен, что мы сможем выполнить все необходимые требования и провести соревнования на высшем уровне.

На участие в золотой гонке на 50 километров и серебряной классической на 25 километров заявлены более двух тысяч человек из 47 регионов России. Это профессиональные спортсмены, мастера Worldloppet, марафонцы со статусом «Легенда» и любители. Из-за действия ограничительных мероприятий будет меньше иностранных спортсменов. Но для них предусмотрен вариант виртуального участия. Они смогут пробежать дистанцию на привычной лыжне и прислать данные из системы трекинга. Результаты буду зачтены в серии виртуальных гонок Worldloppet.

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора само спортивное соревнование пройдет в обычном формате с соблюдением всех необходимых требований. На сегодняшний день пока не рекомендуется проведение культурной программы, прорабатывается вопрос приезда поболеть и понаблюдать за гонками зрителей.

–– Мы понимаем всю важность проведения этих стартов на традиционно высоком уровне. В Рыбинске всегда очень серьезно относились к организации любых спортивных мероприятий, и новые требования – это возможность стать еще лучше с точки зрения подготовки марафона и создания комфортных условий для участников и зрителей, – сказал глава Рыбинска Денис Добряков.

Трасса в «Демино» уже готова и принимает соревнования всероссийского уровня. В настоящее время там проходят всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров. Осенью была продела большая работа по ее подготовке. С первым снегом стали утрамбовывать дистанцию, в результате создана хорошая снежная подушка. Полностью подготовлен круг в 25 километров. Дополнительные решения приняты для обеспечения безопасности спортсменов на старте и трассе.

– До линии старта участники будут двигаться в нарезанных лыжнях, что обеспечит необходимую социальную дистанцию и снизит количество людей в стартовом кармане. Уходить спортсмены будут также волнами, возможно, увеличим количество групп и время между ними, – рассказал директор СНП «Деминские марафоны» Игорь Самойлов.