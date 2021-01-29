 

Фильм Навального про «дворец Путина» выиграл главный приз кинофестиваля «Развесистая клюква»

29.01.2021, 16:31, Разное
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Расследование Алексея Навального о «дворце Путина» на мысе Идокопас стало обладателем главного приза кинофестиваля художественных фильмов, ежегодно проходящего в городе Канск Красноярского края.  Жюри кинофорума отметило великолепную режиссуру фильма, операторскую и актёрскую работу. Также критиков впечатлил сценарий.

 «Вы знаете, нас сложно чем-то удивить, но это свежее кино, снятое по оригинальному сценарию. Отдельно хотелось бы отметить спецэффекты и, конечно автора и ведущего. Блистательная роль войдёт в золотой фонд отечественного кинематографа», – рассказал председатель жюри Ефим Гозман.

Помимо ветви развесистой клюквы, главного приза фестиваля, лауреатом картина стала в номинациях за лучший сценарий, режиссуру и спецэффекты. Алексей Навальный стал обладателем приза за лучшую мужскую роль. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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