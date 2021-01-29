В Демино прошел день спринтерских биатлонных гонок
 

В Демино прошел день спринтерских биатлонных гонок

29.01.2021, 6:46, Новости
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В Региональном центре по лыжным гонкам и биатлону в Демино 28 января прошел день спринтерских гонок.

В Рыбинске во всероссийских соревнованиях по биатлону среди юниоров отбор на первенство мира проходят спортсмены из 23 регионов страны. В четверг на старты спринтерских гонок вышли 58 юниоров и 56 юниорок.

Первой стартовали мужская спринтерская гонка. Протяженность дистанции 10 километров, два огневых рубежа: лежка и стойка. В случае ошибки в стрельбе – штрафной круг. Это дополнительно еще 150 метров.

С лучшим временем – 26 минут 15 секунд – и безошибочной работе на огневом рубеже победителем мужского юниорского спринта в Демино стал Александр Корнеев, представители Удмуртской республики. Второе место с отставанием от лидера в 34 секунды у Эдуарда Имаева из республики Башкортостан. Он также был точен в стрельбе. Третий временной результат – показал Павел Учватов из республики Мордовия, поразивший все мишени.

На четвертом месте – победитель деминского сингл-микста Дени Таштимеров из Тюменской области. С одинаковым временем, поделив пятое и шестое место, финишировали Вечеслав Шелепов, представитель ХМАО и Михаил Первушин из Московской области.

В спринтерской гонке юниорок приняли участие 56 биатлонисток. Дистанция для девушек 7, 5 километров с двумя огневыми рубежами.

Безошибочную работу на огневом рубеже и лучшее время показала представительница Удмуртской республики Илона Знакова. Её финишное время 22 минуты 38 секунд. На втором месте Ксения Шнейдер из Тюменской области. Её отставание по времени составило всего девять секунд с одним промахом на стрельбище. Третье место у Арины Пантовой из Тюменской области. С идеальной стрельбой её отставание от лидера составило 24 секунды.

Четвертое место у смоленчанки Амины Ивановой. Она прошла дистанцию за 23 минуты 05 секунд, допустив одну ошибку в стрельбе из положения стоя. Пятое место у представительницы республики Мордовия Полины Плюсиной. Шестое – у Анны Тиняковой из Санкт-Петербурга.

Соревнования юниоров продолжатся в выходные дни. 30 января состоятся два масс-старта, а 31 января – день эстафет. Это динамичные и зрелищные гонки. Старты в 11 и 13 часов. Зрителей и болельщиков ждут на трибунах Демино.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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