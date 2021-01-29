Может ли ЦРУ реанимировать американо-российские отношения?

29.01.2021, 1:34, Разное

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By Edward Lozansky – – Monday, January 25, 2021

Избранный президент Джо Байден назначил ветерана- дипломата Уильяма Бернса директором ЦРУ (AP Photo/Saurabh Das)

В наши дни, в Вашингтоне популярна игра, заключающаяся в том, что когда в Америке происходит что-то плохое, делать ставки на то, как скоро Россия и Владимир Путин будут обвинены в том что случилось. Поэтому не было ничего удивительного в том, чтобы услышать именно это о событиях 6 января на Капитолийском холме.

Очевидно, можно было бы отмахнуться от Хиллари Клинтон, которая, по-видимому, все еще страдает синдромом болезненного неудачника 2016 года, когда она сказала, что она «хотела бы» посмотреть на телефонные записи президента Трампа, чтобы узнать, «разговаривал ли он с Путиным в тот день, когда мятежники вторглись в наш Капитолий”. Однако нет ничего смешного, когда спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, № 3 в политической иерархии США, с энтузиазмом поддержала Хиллари, заявив, что «у России есть что-то на Трампа. Другого объяснения тому, почему он слуга Путина, нет… а эти люди, возможно, без их ведома, являются марионетками Путина. Они занимались бизнесом Путина, когда делали это, подстрекаемые президентом США к восстанию». В конце разговора обе дамы согласились, что пора сформировать комиссию 1/6, чтобы прояснить роль России в том, что случилось в тот день, в их умах, эквивалентный 9/11.

Добавьте к этому собственную негативную риторику президента Байдена о России во время его пребывания в Сенате, в качестве вице-президента и даже в качестве избранного президента, когда он сказал, что истории о ноутбуке его сына Хантера были российской схемой дезинформации. И это несмотря на редкий случай, когда и ФБР, и Управление директора национальной разведки заявили, что «не было никаких разведданных в поддержку» этого утверждения. Более того, сам господин Путин заявил, что не видит ничего преступного в бизнесе Хантера. Некоторые восприняли это заявление как сигнал Вашингтону о том, что российский президент стремится к началу диалога с новой администрацией, хотя очевидно, что в этом городе это никого не интересует.

Излишне говорить, что все те, кто наивно ожидал какой-то подобной Обаме «перезагрузки» или, по крайней мере, «переосмысления», ведущего к дискуссии о том, как остановить продолжающееся сползание – по словам все большего числа американских экспертов по внешней политике – к ядерной катастрофе, крайне разочарованы.

Пока что перспективы американо-российских отношений мрачны, особенно с учетом самого провокационного удара г-на Байдена в глаза медведю: его выдвижение Виктории Нуланд, матери переворота на Майдане в 2014 году на Украине, на руководящую должность заместителя госсекретаря США по политическим вопросам.

В 2014 году г-жа Нуланд, тогдашний помощник госсекретаря по европейским и евразийским делам, курировала усилия США по поощрению жестокого уличного восстания в Киеве, которое было намного более смертоносным, чем 1/6, и назначала членов кабинета после переворота, использовала ругательную риторику по отношению к нашим европейским союзникам за их отсутствие энтузиазма по поводу антироссийских санкций.

Разумно спросить, как возвращение г-жи Нуланд в Foggy Bottom («Туманное дно» – сленговое название Госдепартамента США) на еще более влиятельную позицию может улучшить текущий кризис с Россией или восстановить отношения между США и ЕС, якобы разрушенные г-ном Трампом.

Давайте вспомним, что Обама сделал Байдена ответственным лицом на Украине, и результаты его деятельности «во главе стола» были мрачными. Добавьте к этому смешение г-ном Байденом внешней политики с бизнесом его семьи на Украине, что критиковали даже многие чиновники Госдепартамента.

Если посмотреть на список других кандидатур Байдена в кабинет министров, вряд ли найдутся люди, которые могли бы побудить президента избежать надвигающейся катастрофы. Единственным исключением может быть бывший заместитель госсекретаря и бывший посол США в РФ Уильям Дж. Бернс, выдвинутый на пост директора ЦРУ.

Это агентство обычно не занимается тем, что способствует миру во всем мире, но г-н Бернс также был президентом Фонда Карнеги за международный мир и, по словам бывшего сотрудника секретных служб в отставке и бывшего начальника московского отделения ЦРУ Дэниела Хоффмана, «Бернс знает Россию с изнанки, был погружен в русский язык, культуру и историю – и это будет иметь решающее значение для Байдена».

Я вспоминаю г-на Бернса, выступившего в качестве основного докладчика в апреле 2009 года на одном из наших американо-российских форумов на Капитолийском холме, указав несколько областей, в которых США и Россия могли бы работать вместе, чтобы восстановить двусторонние отношения. К сожалению, реализованы только две из этих идей.

Во-первых, это новый договор СНВ о сокращении и ограничении стратегических наступательных ядерных вооружений. Этот договор был подписан 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Срок его действия истекает через пару недель, но похоже, что обе страны могут двигаться в правильном направлении, чтобы продлить его. Это был бы правильный ход. Вторая идея была – вступление России во Всемирную торговую организацию.

Все другие проекты, предложенные г-ном Бернсом в 2009 году, в том числе Комиссия Обамы-Медведева по поиску взаимовыгодного сотрудничества во многих других областях, не были реализованы из-за событий в Ливии, Сирии и, особенно, на Украине.

В конце своего выступления г-н Бернс сказал то, что актуально сегодня: «Несмотря на то, что проблемы сложны и требуют больших усилий, жизненно важно наладить отношения между США и Россией . … Все мы, как в правительстве, так и за его пределами, должны воплотить эту повестку дня в практические результаты».

Кто знает – сможет ли эта шпионская организация – ЦРУ, с мистером Бернсом в качестве её главы, получить Нобелевскую премию мира? Она отлично смотрелась бы в витрине музея ЦРУ в Лэнгли. К сожалению, музей закрыт для публики, но доступен онлайн.

Эдвард Лозанский – президент Американского университета в Москве.