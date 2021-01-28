 

На открытии обновлённой Парижской филармонии симфонический оркестр исполнит одну из композиций Моргенштерна

28.01.2021, 14:17, Разное
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В Париже прошло торжественное открытие после ремонта обновлённой филармонии.

Её организаторы заявили о намерении пропагандировать классическую музыку среди французской молодежи. Для этого симфонический оркестр будет играть мелодии самых популярных на сегодняшний день исполнителей, среди которых Билли Айлиш, Моргенштерн, XXXTentacion и прочие.

Откроет первое отделение «Кадиллак» российского исполнителя Моргенштерна, исполненный национальным симфоническим оркестром Франции. Дирижер Жан Патрик предпочел начать именно с российской композиции в дань уважения отечественным классикам.

– Мы видели, как молодые люди, пришедшие в филармонию, действительно были заинтересованы прекрасной музыкой. Никто не сидел в телефонах, все внимание было приковано к оркестру, а Lucid Drea исполнителя Juice WRLD в нашем аккомпанементе и вовсе вызвал фурор среди слушателей, — отметил дирижер.

По данным национальной академии искусств, предзаказы на следующие выступления оркестра были раскуплены за 10 минут после начала продаж, а количество слушателей в возрасте до 20 лет составила более 95% от вместимости зала.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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