Найдите отличия: первый кадр с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы

28.01.2021, 13:02, Разное

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Признаться честно, новость о том, что Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану, показалась нам неожиданной – как-то уж слишком разные эти персоны. Однако компания Neon, которая занимается производством фильма “Спенсер”, заставила нас убедиться в обратном: несколько часов назад был представлен первый кадр со съемок картины с Кристен в образе легендарной Леди Ди. Что и сказать, результат впечатляет!

“Спенсер” дает возможность составить эмоциональное представление о том, какой была Диана в поворотный момент в ее жизни, – рассказывает Кристен Стюарт.

По признанию актрисы, ей важно добиться не только внешнего сходства с Дианой, но и освоить ее манеру говорить.

Ее акцент чертовски пугающий, потому что люди знают этот голос, и он такой особенный. Я работаю над этим сейчас вместе с преподавателем, – рассказывала Стюарт американскому InStyle в интервью.

Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы

Мы все выросли, по крайней мере, я, мое поколение, читая и понимая, что такое сказка. Обычно принц приходит и находит принцессу, предлагает ей стать его женой, и в конце концов она становится королевой. Это сказка. Когда кто-то решает отказаться от будущего статуса королевы и говорит, что лучше я пойду и буду собой, это большое важное решение, сказка, но перевернутая с ног на голову,

– поделился режиссер Пабло Ларраин в интервью Deadline, рассказав также, что побудило его пригласить на главную роль Кристен Стюарт:

Кристен – одна из выдающихся актрис современности. Она может быть любой: очень таинственной и очень хрупкой, в то же время – очень сильной. Это сочетание – именно то, что нам нужно, оно заставило меня задуматься о ней. То, как она отреагировала на сценарий и как она подходит к работе над своим персонажем, приятно удивляет. Думаю, Кристен представит на экране что-то потрясающее и интригующее.

Выход фильма запланирован на осень этого года. Съемки пройдут в Германии и Великобритании. Действие сюжета будет разворачиваться в начале 90-х, когда принцесса Диана окончательно осознает, что ее брак с принцем Чарльзом потерпел крах, и принимает решение отказаться от будущего статуса королевы Англии.