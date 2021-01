Скандалы: Роману Баданину отказали в иммиграции

27.01.2021, 12:00

США не поверили в способности, заслуги и легальность доходов коллеги Навального, занимавшемуся расследованиями о представителях российского истеблишмента

Документы правительства США разрушают миф о широком международном признании российского журналиста Романа Баданина. Автор расследований о президенте России Владимире Путине и его окружении не смог доказать властям Штатов право на получение иммиграционной визы и легальность своих доходов. Оформить визу ему не помогла даже рекомендация бывшего американского посла.

На протяжении всей своей карьеры российский оппозиционный журналист Роман Баданин неоднократно оказывался в эпицентре корпоративных конфликтов, влияющих на медиарынок страны. Он пришёл в журналистику в 2001 году. Его первым работодателем стала «Газета.Ru», в которой он через некоторое время возглавил отдел политики и стал заместителем главного редактора. В ноябре 2011 года журналист уволился на фоне конфликта с бывшим гендиректором издательского дома «Коммерсантъ» Демьяном Кудрявцевым. Баданин отказался выполнять его указание разместить на сайте рекламу «Единой России», заменив её баннерами организации «Голос» (включена в реестр иностранных агентов) и проекта «Карта нарушений».

Следующую должность – главного редактора сайта Forbes.ru – он покинул из-за разногласий с гендиректором издательского дома Региной фон Флемминг. В РБК он стал одним из авторов расследований, касавшихся семьи Владимира Путина. В 2016 году Баданин покинул издание в знак протеста против увольнения главреда газеты «РБК» Максима Солюса.

Затем Баданин возглавил телеканал «Дождь», продолжив выпускать расследования об окружении президента России в видеоформате. После выхода первой серии, посвящённой предпринимателю Илье Траберу, МВД возбудило против Баданина уголовное дело о клевете. Весной 2017 года стало известно, что Баданин поступил в Стэнфордский университет на десятимесячную образовательную программу Knight International Fellowship.

В 2018 году Роман Баданин вернулся в Россию и запустил издание «Проект», которое продолжило дело центра «Досье» Михаила Ходорковского и Фонда борьбы с коррупцией (организация включена в список иностранных агентов) Алексея Навального. В отличие от столкнувшихся с критикой о подтасовке фактов и многочисленными уголовными делами предшественников, «Проект» сформировал команду из 20 профессиональных расследователей. Все сотрудники «Проекта» имеют опыт работы на телеканале «Дождь», радио «Эхо Москвы», в «Новой газете», Русской службе Би-би-си, РБК и «Ведомостях».

Используя поступавшее от иностранных фондов финансирование, «Проект» в короткие сроки выпустил материалы, посвящённые заметным фигурам российского бизнеса и политики: Сергею Нарышкину, Сергею Чемезову, Юрию Ковальчуку, Сергею Собянину, Виктору Золотову, Аркадию Ротенбергу.

Издание уделило много внимания «спецслужбе, которая подчиняется прямо и непосредственно президенту», расследователи фактически предъявили ей обвинение в «политическом терроризме» (о расследовании ФБК попытки отравления Навального); в центре внимания также президент Владимир Путин. В частности, одно из расследований «Путин прячется в бункере в Сочи» было посвящено передвижениям главы государства.

При этом как Роман Баданин, так и члены его команды практически в открытую работали как с представителями посольства США, так и с другими американскими чиновниками, получая от них часть необходимой информации. Последние гарантировали защиту расследователям, важной частью которой стала возможность в случае необходимости получить иммигрантский статус США. Но, как выяснил «Октагон», не сдержали свое слово. Не помогла даже протекция бывшего посла США в России Майкла Макфола – Баданин остался фактически на нелегальном положении.

Parolee – последний шанс въехать в США

29 сентября 2019 года Роман Баданин подал иск в суд округа Колумбия. Согласно указанным в системе публичных судебных электронных записей США (PACER) данным, ответчиками стали служба гражданства и иммиграции министерства внутренних дел США, директор её филиала в Небраске Лорен К. Миллер и другие американские чиновники.

В заявлении Баданина указано, что на момент подачи иска он пребывал на территории США в статусе «Parolee» на основании выданного ему одноимённого разрешения («He has been paroled into the United States pending his adjustment of status»). Его могут получить только лица, не имеющие права въехать в Штаты в качестве беженца, иммигранта или по неиммиграционной визе. Данный статус присваивается в трёх случаях: если его проситель попал в особые (чрезвычайные) обстоятельства, в гуманитарных целях и в общественных интересах. В большинстве случаев за получением соответствующего разрешения обращаются потенциальные беженцы, не успевшие собрать для оформления законного пребывания на территории страны все оговорённые в американском законодательстве документы.

Из логики американского законодательства следует, что Роман Баданин запросил Parolee в общественных интересах – только это основание даёт право на работу в США.

Оформить Parolee довольно сложно. Для этого проситель должен предоставить процессинговому центру INS один из документов, доказывающих его материальную самостоятельность на территории США, – гарантию материальной поддержки или предложение работы. Каждый документ тщательнейшим образом проверяется, особое расследование проводится в отношении работодателей, заявивших о готовности трудоустроить потенциального беженца. Статус «Parolee» выдаётся на год и в определённых случаях может быть продлён.

Срок действия Parolee Баданина истекал 12 августа 2019 года, но он затребовал его продление («…His parole expired on August 12, 2019, however he has filed an extension of that status»). Из этого следует, что журналисту присвоили статус в августе 2018 года, спустя несколько месяцев после окончания его обучения.

На форумах, посвящённых иммиграции в США, можно найти информацию о том, что Parolee выдаётся только лицам, которым ранее было отказано в визе. О получении этого статуса отзываются как о «последнем шансе въехать в США».

Следуя этой логике, можно сделать вывод, что по завершении обучения Баданин подавал ходатайство о получении (или продлении) визы либо о присвоении статуса беженца, но оно не было удовлетворено.

Изучение официальных записей Таможенной и пограничной службы США наводит на мысль, что поводом для отказа в выдаче визы (или её продлении) могло стать нарушение правил пересечения американской границы. Найти информацию о въездах и выездах из США самого Баданина не удалось. А вот в списке отметок о пересечении американской границы его гражданской женой Верой Анисцыной есть одна странность. В 2017 году она дважды въезжала в страну: 31 июля через аэропорт San Fernando (SFR) в штате Колумбия, 22 ноября через аэропорт Lockheed Martin Cmd & Cntrl (SYS) в Колорадо-Спрингс. Но выезд Анисцыной из США в этот период был зафиксирован только один раз – 18 февраля 2018 года, причём данных о точке пересечения ею границы у правительства США нет.

Роман Баданин мог нарушить и правила, которым должны следовать обладатели Parolee. Лица, получившие такой статус, обычно не имеют права выезжать за пределы США. В некоторых ситуациях они могут подать прошение о выезде из Штатов и повторном въезде в страну. В случае одобрения заявки им выдаётся разрешение на обратный въезд (Advance Parole), которое в любой момент может быть аннулировано решением американского правительства. Но эта процедура считается скорее исключением, чем правилом. Баданин же с августа 2018 года по август 2019 года неоднократно бывал в России. Вера Анисцына в этот период пересекала границу США девять раз.

Иммиграция для людей с выдающимися способностями

В иске Баданина указывается, что в 2019 году журналист обратился в службу гражданства и иммиграции министерства внутренних дел США с просьбой выдать ему визу типа ЕВ-1А.

«Иммиграционная программа EB-1А – это один из самых простых и быстрых иммиграционных процессов для переезда в США. Заявителю, который соответствует трём из десяти критериев, можно жить и работать в Америке без ограничений, так как EB-1A, по сути, является грин-картой, которую получают сразу по приезде в США», – говорится на посвящённом этой программе сайте.

В число требований, установленных правительством США к кандидатам для получения EB-1А, входят членство в профессиональных ассоциациях, союзах, объединениях; наличие публикаций о заявителе в профильных журналах или СМИ; участие в качестве члена жюри на соревнованиях или конкурсах, где заявитель оценивал профессиональные успехи других людей; наличие научных работ, опубликованных в научных журналах, в виде монографий и учебников; высокая заработная плата или иной вид заработка, выше, чем в среднем по отрасли; высокая должность в известных профессиональных организациях; наличие национальных или интернациональных наград; выдающийся вклад в науку, образование, спорт, искусство или бизнес; участие в выставках, представлениях, соревнованиях; коммерческий успех в сфере искусства.

В качестве доказательства высокого дохода Баданина в иске говорится об устойчивом финансировании возглавляемого им медиастартапа Project Media, Inc. – на момент подачи иска предприятие частично финансировалось Европейским фондом за демократию и Национальным фондом в поддержку демократии (оба внесены в реестр организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России).

В 2018 году Баданиным были зарегистрированы два предприятия с названием Project Media. Первое – в Литве, причём его штаб-квартира расположилась по адресу: 2323 Байрон-стрит, Пало-Альто, Калифорния (2323 Byron Street, Palo Alto, CA.). По этому же адресу проживал Роман Баданин как в период учёбы в университете, так и после её окончания – на момент подачи иска. Второй Project Media 17 июля 2018 года был внесён в коммерческий реестр штата Делавер, США. О какой из двух фирм идёт речь, в иске не уточняется.

Также Баданин сообщил службе гражданства и иммиграции США, что получил несколько национально или международно признанных премий и наград за выдающиеся достижения в области журналистики. В числе последних – премия проекта «Редколлегия» за фильм «Питерские. Отец и сын».

На официальной странице «Редколлегии» в соцсети «ВКонтакте» проект описывается следующим образом: «Независимая премия, учреждённая благотворительной организацией Sreda Foundation для поддержки свободной профессиональной журналистики в России». Фонд Sreda Foundation был создан российскими бизнесменами Дмитрием и Борисом Зимиными, которые, по данным СМИ, в 2015 году эмигрировали в США. В этом же году Минюст РФ включил российское подразделение Sreda Foundation, фонд «Среда», в реестр НКО – иностранных агентов. Руководство «Среды» приняло решение о ликвидации фонда, но организация в итоге продолжила существование. Исходя из этого, можно усомниться в законности выделяемых «Редколлегией» российским журналистам средств.

Тем не менее в опубликованном в 2018 году на портале Znak.com интервью Борис Зимин признал, что поддерживает издания The New Times и «Медуза», а также Фонд борьбы с коррупцией (организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента) Алексея Навального. В августе 2020 года в интервью Forbes Capital Борис Зимин сообщил, что вместе со своим отцом Дмитрием оплатил транспортировку политика Алексея Навального в немецкую клинику «Шарите».

Помимо этого, Роман Баданин в своём иске напоминает, что в 2017 году он стал одним из шести стипендиатов Стэнфордского университета, где проходил обучение, получив от учебного заведения 95 тыс. долларов («Lastly, Mr. Badanin has shown that he has commanded a high salary in relation to others in the field. Mr. Badanin received a $95,000 Knight Fellowship from Stanford University for the year of 2017–2018 to pursue his work in journalism»).

Обосновывая наличие у себя высоких должностей в известных профессиональных организациях, Роман Баданин указал, что работал главным редактором в подразделении журнала Forbes, медиахолдинге «РБК» и на телеканале «Дождь». Доказывая наличие публикаций о своей деятельности, Баданин заявил, что она освещалась в The New York Times, Reuters, Voice of America, The Associated Press, Human Rights Watch и других зарубежных СМИ.

Ещё одним козырем истца стало наличие рекомендательного письма за подписью бывшего посла США в России Майкла Макфола.

Роман Баданин пояснил, что отказ от выдачи ему иммиграционной визы ЕВ-1А не только лишит его возможности работать в Project Media, Inc. в Соединённых Штатах, но и заставит объявить дефолт по договорам аренды квартир и выплате автокредитов. По логике иска Баданин снимал квартиры и оформлял кредиты именно в США.

Однако чиновники американского правительства усомнились в полноте и достоверности предоставленных российским журналистом документов. 22 февраля 2019 года они обратились к Баданину с запросом о предоставлении доказательств (RFE). В документе говорится, что заявитель утверждал факт публикации им научных статей, но не предоставил доказательств этому, не выполнял руководящей или критической роли в организациях или учреждениях с выдающейся репутацией. Американские чиновники также отвергли доказательства получения Баданиным высокой зарплаты или другого высокого вознаграждения за услуги.

Ответчики ожидаемо запросили заверенный перевод свидетельства представителей проекта «Редколлегия», подтверждающего, что Баданин действительно получил указанную в иске награду («In addition, the Defendants requested a certified translation from Redkollegia clearly indicating the receipt of the Award»). Из этого следует, что Баданин не предоставил правительству США предусмотренных американским законодательством пояснений происхождения этих средств.

Кроме того, представители иммиграционной службы утверждали, что Баданин не предъявил доказательств, свидетельствующих о его членстве в журналистских ассоциациях, не доказал, что опубликованные в The New York Times и других изданиях материалы были посвящены ему лично.

Не удовлетворил американских чиновников и поступивший на их запрос ответ Баданина. В окончательном решении они установили, что истец соответствует лишь одному из десяти критериев для получения иммиграционной визы. Какой именно критерий имеется в виду, в иске не указано.

Согласно имеющимся в системе публичных судебных электронных записей США данным, 27 апреля 2020 года Роман Баданин подал в суд округа Колумбия документ Notice of Voluntary Dismissal, свидетельствующий о прекращении рассмотрения его заявления по инициативе истца.

По мнению политика, знакомого с деятельностью финансируемых западными фондами российских оппозиционных журналистов, с приходом на пост президента США Джо Байдена дело Романа Баданина может быть пересмотрено.

– Власти США не заинтересованы в том, чтобы такие лица действовали в странах, в которых американцы пытаются создавать политические конфликты как резиденты США. Им нужно поддерживать видимость внутреннего протеста в этих странах. Но, с другой стороны, за подобную лояльность нужно платить не только деньгами, но и паспортами, – пояснил попросивший не называть его фамилии собеседник издания.

Тем не менее проблемы во взаимоотношениях с американскими властями не повлияли на финансовую устойчивость команды Романа Баданина.

По данным источников «Октагона», ещё в 2018 году они наладили контакты с отдельными лицами, близкими к Администрации президента РФ, а также были замечены в ходе предвыборной кампании в некоторых российских регионах в 2020 году.

В разговоре с корреспондентом издания Роман Баданин подтвердил, что подавал иск к иммиграционной службе США. Он пояснил, что оформил в 2018 году статус «Parolee», так как на тот момент пребывал на территории США и это была единственная для него возможность и впредь законно находиться в стране. Баданин подтвердил, что виза ЕВ-1А является иммиграционной и по факту приравнивается по статусу к грин-карте.

– Виза мне нужна была для многократного въезда в США, – сказал он.

Роман Баданин подчеркнул, что отозвал свой иск в связи с тем, что служба гражданства и иммиграции министерства внутренних дел США «изменила отношение» к его вопросу. В чём именно выразилось изменение, Баданин не пояснил, сославшись на то, что это информация «частного характера». На том же основании журналист отказался сообщить, имеет ли он в настоящее время необходимые для въезда в США документы.

Константин Джултаев