МУ МВД России «Рыбинское» предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях

27.01.2021, 11:52, Новости

Теги: Общество, Политика, Полиция, Происшествия

В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, – напоминает МУ МВД России «Рыбинское».

Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности.

Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, 23 марта в десятках российских городов в поддержку Алексея Навального прошли антикоррупционные протесты, в ходе которых были задержаны более 3,8 тысячи человек. Эти задержания стали самыми массовыми в постсоветской России.

Сторонники оппозиционера заявили, что 31 января намерены провести митинги в 53 городах России. Акции анонсированы в телеграм-канале «Команда Навального» и в социальных сетях.