Роды в России станут платными

27.01.2021, 9:31, Разное

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В Госдуму внесён законопроект, в котором предлагается сделать все родильные дома в России платными.

Об этом сообщил сенатор от Ярославской области Игорь Каграманян. По мнению законодателя, мера поможет в кратчайшие сроки закупить новое оборудование, сделать ремонт в помещениях и поднять заработную плату персоналу.

Прайс-лист за проведение всех процедур во время и после родов будет фиксирован государством, а итоговая сумма будет вычтена из материнского капитала. Этому помогает принятый в 2020 году федеральный закон “О защите материнства”, благодаря которому материнский капитал выплачивается и за первого ребёнка.

Средний прайс на роды без осложнений и лечения составит около 120 тысяч рублей. Максимальный набор услуг будет зафиксирован на сумме 210 тысяч рублей, всё что выше будет оплачиваться государством.

По заверению министерства здравоохранения, уровень сервиса в роддомах, через 2-3 года после введения законопроекта, достигнет показателей Швейцарии.

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