Ещё пара штрихов к портрету американской армии

27.01.2021, 0:14, Разное

В дополнение к статье: Экстремизм в армии США

Штрих первый: Высшее командование НАПОМИНАЕТ офицерам и рядовым о присяге!!!)))

Top Military Leaders Remind Troops of Limits of Free Speech

Высшее военное руководство напоминает войскам об ограничениях свободы слова

By Associated Press, Wire Service Content Jan. 12, 2021,

BY ROBERT BURNS, AP National Security Writer

Высшее руководство вооруженных сил направило всем военнослужащим письменное напоминание о том, что повлекшее человеческие жертвы восстание у Капитолия на прошлой неделе было антидемократическим и преступным актом, и что право на свободу слова никому не дает права на насилие.

WASHINGTON (AP) — На фоне беспокойства по поводу возобновления насилия в День инаугурации высшее руководство вооруженных сил направило во вторник письменное напоминание всем военнослужащим, что повлекшее человеческие жертвы восстание у Капитолия на прошлой неделе было антидемократическим, преступным актом и что право на свободу слова никому не дает права на насилие.

Меморандум, подписанный всеми членами Объединенного комитета начальников штабов, также напомнил военнослужащим, что Джо Байден был должным образом избран следующим президентом и будет приведен к присяге 20 января.

Меморандум был необычным, поскольку военное руководство, в том числе генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, чувствовало себя обязанным напомнить военнослужащим, что нарушать конституционный процесс – неправильно. Эта формулировка пошла дальше заявлений гражданского лидера Пентагона, исполняющего обязанности министра обороны Кристофера Миллера, описав нападение как подстрекательство к мятежу и восстание. Миллер назвал это «предосудительным и противоречащим принципам Конституции Соединенных Штатов».

Это происходит на фоне того, что правоохранительные органы пытаются в полной мере определить масштабы преступной деятельности в Капитолии и выявить степень участия нынешних или бывших военных.

Уже установлено, что в беспорядках у Капитолия участвовали некоторые ветераны вооруженных сил, но степень участия военнослужащих находящихся на действительной военной службе пока не определена. Сенатор Тэмми Дакворт, ветеран войны в Ираке, в понедельник обратилась в Министерство обороны с письмом, в котором просила его подразделения по расследованию уголовных преступлений сотрудничать с ФБР и полицией Капитолия США в расследовании того, были ли действующие и вышедшие в отставку военнослужащие вооруженных сил участниками «крамольного заговора» против правительства.

В меморандуме Объединенного комитета начальников штабов вопрос об участии военных [в беспорядках] прямо не упоминался.

«Мы стали свидетелями действий внутри здания Капитолия, которые противоречили принципам верховенства закона», – говорится в обращении. “Права на свободу слова и собраний не дают никому права прибегать к насилию, мятежу и восстанию.

«Как военнослужащие мы должны воплощать ценности и идеалы нации. Мы поддерживаем и защищаем Конституцию. Любые действия по срыву конституционного процесса противоречат не только нашим традициям, ценностям и присяге; это противозаконно”

Генерал Роберт Абрамс, который в качестве командующего войсками США в Южной Корее является одним из самых высокопоставленных генералов армии, но не является членом Объединенного комитета начальников штабов, написал в Твиттере, что ни один военный не должен ложно понимать, что произошло 6 января.

«Нет никакой двусмысленности в том, что произошло у Капитолия – это была попытка мятежа», – написал он. «Если вы носите военную форму и думаете, что это что-то другое, я бы посоветовал (вам) сесть и прочитать Конституцию, которую вы поклялись поддерживать и защищать. Серой зоны там тоже нет. Вам нет места в нашей команде, если вы не желаете защищать Конституцию от всех врагов, как внешних, так и внутренних».

Штрих второй: LGBTQ+ празднуют отмену Байденом запрета на службу трансгендеров

Celebrating the Biden Administration’s Reversal of the Transgender Military Ban

Празднование отмены администрацией Байдена запрета на службу трансгендеров в вооруженных силах



By Dominic Detwiler on January 25, 2021

Сегодня президент Байден издал исполнительный Указ отменяющий запрет администрации Трампа на службу трансгендеров в вооруженных силах США.

Мы, вместе с ветеранами и активными членами трансгендерного сообщества празднуем это обновленное отражение равенства как американской ценности. Разрешение квалифицированным американцам-трансгендерам открыто служить в вооруженных силах, сделает Соединенные Штаты сильнее и безопаснее. Служащие трансгендеры должны пользоваться уважением и благодарностью любого, кто готов рисковать своей жизнью ради своих соотечественников-американцев.

«Военная служба открыла мне глаза, но я смог адаптироваться, преодолеть это и получить от этого удовольствие. Служба во время «Не спрашивай, не говори» была сложной, но ее отмена немного облегчила военную жизнь для тех, кто принадлежал к ЛГБТК. Снятие президентом Байденом запрета на военную службу трансгендерам заставляет меня снова гордиться своей военной службой. У каждого американца должна быть возможность выбрать военную службу, и каждый ветеран должен пользоваться уважением за свою службу». сказал Джио Сантьяго , ветеран-трансгендер и региональный организатор Equality Ohio в северо-восточном Огайо .

Поощряя изоляцию и дискриминацию, запрет противоречил американским ценностям и был оскорблением для преданных своему делу трансгендеров, которые просто хотели служить своей стране.

Член правления Equality Ohio Джоди Дэвис , трансгендерная женщина и ветеран, недавно напомнила, что «военная служба была положительным опытом. Она забрала то, что было личным. Мы брили головы, носили форму. Это был первый раз, когда я почувствовала себя равной окружающим. Военные повысили мою самооценку и научили меня важности тяжелой работы, достоинства и уважения к другим».

Запрет стал яркой иллюстрацией дискриминации, с которой слишком часто сталкиваются многие американские трансгендеры. Несмотря на этот шаг вперед, члены и ветераны службы ЛГБТК + Огайо остаются уязвимыми для дискриминации в других сферах жизни из-за отсутствия защиты от дискриминации на федеральном уровне и на уровне штата. Мы продолжим призывать республиканцев и демократов принять Закон Огайо о справедливости , обеспечивающий защиту от дискриминации для всех ЛГБТК + Огайо, и Закон о равенстве, который обеспечит полную защиту на федеральном уровне.

Сегодняшний Указ является вторым распоряжением новой администрации Байдена, которое положительно влияет на положение ЛГБТК + людей. В первый день своего пребывания в должности президент Байден дал указание всем федеральным агентствам выполнять решение 6-3 Верховного суда США по делу Босток против округа Клейтон . В этом решении установлено, что ЛГБТК-люди защищены от дискриминации существующими федеральными законами, запрещающими дискриминацию по признаку пола. Действия Байдена означают, что это знаковое постановление теперь будет распространяться на каждое действие федерального агентства и соблюдение всех федеральных законов, запрещающих дискриминацию по признаку пола, включая занятость, жилье, кредит, образование и многое другое.

Хотя распространение решения по делу Bostock на работу федеральных агентств является важным шагом вперед, оно не отменяет необходимости анти-дискриминационной защиты в штате Огайо, которая предусмотрена такими законодательными актами, как Закон о справедливости Огайо. Эти указы – важный шаг в обеспечении равенства для всех ЛГБТК + американцев, но они никоим образом не являются конечной целью. Исполнительные указы могут быть отменены, они влияют только на федеральный закон, и поэтому наша работа продолжается.