Жуткая тайна исчезновения пяти детей семьи Соддер

27.01.2021, 6:45, Разное

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В канун Рождества 1945 года посредине ночи в частном доме семьи Соддер произошел сильный пожар. Дом был полностью разрушен и только двум взрослым и четверым из девяти детей Соддеров удалось выбраться наружу.

Остальные пятеро детей: 14-летний Морис, 12-летняя Марта, 9-летний Луи, 8-летняя Дженни и 5-летняя Бетти пропали без вести. Их останки так и не были обнаружены при расчистке пожарища и их никогда больше никто не видел. Что произошло с этими детьми, до сих пор остается загадкой, хотя множество исследователей изучали это дело и выдвигали различные теории.

Странный звонок

Соддеры жили в небольшом городке Фейетвилл в гористом районе Аппалачей (Западная Вирджиния, США). Дом у них был большим, добротно построенным, с семью спальными комнатами. Джордж Соддер и его жена Дженни были очень обеспеченными людьми, Джордж владел частной компанией по перевозке угля. Они всегда мечтали о большой семье и их 9 детей жили в любви и заботе.

В тот канун Рождества пятеро младших детей Морис, Марта, Луи, Дженни и Бетти уговорили своих родителей разрешить им подольше посидеть в гостиной возле праздничной ели. Им разрешили немного посидеть с условием проверить заперта ли дверь дома, прежде чем они наконец уйдут спать.

В половине первого ночи, когда все дети уже спали, в прихожей дома зазвонил телефон, трубку сняла Дженни (мать детей) и услышала незнакомый женский голос, который назвал ей какое-то имя. На заднем фоне был слышен громкий смех другой женщины. Дженни сказала "Вы ошиблись номером" и повесила трубку.

Когда Дженни захотела уйти из прихожей обратно в спальню, она заметила, что входная дверь дома не заперта на замок. Она попеняла это на забывчивость детей, после чего закрыла дверь и ушла спать. Когда Дженни уже начала засыпать, она услышала непонятный громкий хлопок и стук на крыше, но решила, что ей показалось и далее спокойно заснула.

Пожар, пропавшие лестницы и неработающие грузовики

Вскоре после того, как Дженни заснула, дома начал быстро наполняться дымом. Когда Джордж и Дженни вскочили с кровати, весь дом был уже в дыму. Они начали кричать, звать детей и убеждать их убегать из дома.

Когда супруги выскочили наружу, они в ужасе увидели, что весь их дом объят пламенем. Они также увидели, что рядом с ними снаружи всего четверо детей, а где остальные пятеро, неизвестно. Они уже не могли войти в дом через дверь, поэтому решили добраться до комнат младших детей, располагавшихся на самом верхнем этаже дома помощью садовых лестниц.

Но когда Джордж побежал в сарай за лестницей, он увидел, что там, где они раньше стояли, их нет. Несколькими днями позже при расследовании выяснилось, что садовые лестницы Соддеров кто-то увез недалеко от дома и бросил в канаву.

В панике Джордж решил подъехать к дому на своем рабочем грузовике и попытаться добраться до второго этажа, забравшись на его кабину. Но грузовик внезапно не заводился. Тогда Джордж кинулся к своему второму грузовику, но и тот не завелся. А накануне оба были в полностью рабочем состоянии.

Уже на чистом адреналине Джордж Соддер начал пытаться залезть на второй этаж по стене вручную, а потом бил голыми руками по окнам, чтобы попасть внутрь. Он сильно порезал руки при этом, а после всем было ясно, что если дети еще в доме, то они уже задохнулись.

Никакой помощи от пожарных

Затем Джордж и Дженни побежали к телефонной будке и начали пытаться звонить в пожарную часть, но соединения не было, словно телефонные линии были повреждены. Тогда они побежали к домам соседей, но к тому моменту рухнула крыша дома Соддеров.

Один из соседей решил сам поехать на своей машине в пожарное депо, которое находилось в 2,5 милях от дома Соддеров. Ему это удалось, но пожарные машины выехали на вызов лишь около 8 часов утра, через 7 часов после начала пожара. Дом Соддеров к тому моменту представлял из себя дымящееся пепелище.

Когда руины дома немного остыли, Джордж и Дженни начали пытаться найти в них останки своих детей, хотя бы обуглившиеся кости. Они обнаружили несколько предметов, похожих на маленькие косточки, но потом им запретили рыться на пепелище, чтобы не мешать работать инспекторам.

Во время расследования выяснилось, что провода телефонной линии были перерезаны.

Жуткие предсказания

Вскоре выяснилось, что в октябре 1945 года, за три месяца до пожара в доме Соддеров, продавец страховых полисов в ответ на отказ покупки полиса пригрозил Джорджу Соддеру, что его дом "сгорит в пожаре, а его дети будут уничтожены". Джордж не принял всерьез эту угрозу, посчитав, что продавец просто злиться.

Потом в дом пришел электрик чинить розетку и между делом сказал, что в доме плохие предохранители и что они когда-то могут стать причиной пожара. Из-за его слов встревоженный Джордж звонил в электрическую компанию, которая обслуживала его дом, но там отмахнулись и сказали, что все в порядке и что электрик просто просит дополнительной оплаты.

Во время расследования пожарные инспекторы выявили, что пожар возник в подвальном помещении и его причиной скорее всего была неисправная рождественская гирлянда. Дело было закрыто, а гибель детей была объявлена несчастным случаев.

Следователи рассматривают странные маленькие косточки, найденные на пепелище

Огонь не мог уничтожить кости

Дженни Соддер была в ужасной депрессии от гибели пятерых детей и так как расследование полиции и пожарных шло очень медленно, она решила самостоятельно изучать это дело.

Так как на пепелище так и не были найдены кости детей (кроме тех странных маленьких предметов, похожих на косточки, про которые все быстро забыли), было официально решено, что огонь был таким жарким, что все кости были уничтожены. Но Дженни показалось это слишком неправдоподобным.

Первым делом она посетила местный крематорий, чтобы разузнать, при какой температуре и условиях огонь может практически бесследно уничтожить человеческие кости. Ей рассказали, что кости не плавятся, а разваливаются на кусочки, и что для того, чтобы весь скелет человека был уничтожен в огне, требуется, чтобы температура горения была на уровне более 454 градусов по Цельсию в течение 2 часов.

Между тем дом семьи Соддеров полностью сгорел всего за 45 минут, поскольку деревянная конструкция и скорость ветра в ту ночь означали, что у строения не было ни единого шанса.

Заговор о похищении

Из-за этого Дженни решила, что ее детей похитили. В разговоре с журналистов издания The Raleigh Register более чем через 30 лет после пожара она рассказала следующее:

"Вы не можете сказать мне, что в таком маленьком старом доме могут сгореть пять детей, и что-то не останется. Нет, никогда не поверю".

Это привело к еще большему количеству вопросов. Как могли пятерых детей похитить из семейного дома посреди ночи, не разбудив родителей или других братьев и сестер? Кроме того, наверняка к настоящему времени кто-нибудь мог узнать пропавших без вести детей, но тогда почему они не предупредили власти?

Даже сама Дженни одно время считалась подозреваемой. Она сама рассказала, что ходили слухи, будто она и ее муж незадолго перед пожаром застраховали пропавших детей на 75 тысяч долларов. Однако было доказано, что Соддеры не получали никаких страховых выплат после пожара.

Детей видели в отеле

В попытке найти предполагаемо похищенных детей Дженни и Джордж Соддер заплатили за гигантский рекламный щит, на котором было написано: "Какова была судьба наших детей. Похищены, убиты или сожжены?" Они также предложили вознаграждение в 5000 долларов за любую полезную информацию.

Вскоре полиция стала получать много сообщений о якобы наблюдении в разных местах исчезнувших детей. Одна свидетельница утверждала, что работала в отеле в Чарльстоне (в 50 милях к западу от дома Соддеров) и видела этих детей уже на следующий день после пожара.

"Детей сопровождали две женщины и двое мужчин, все говорили на итальянском языке. Они зарегистрировались около полуночи. Я пытался поговорить с детьми по-дружески, но мужчины проявили враждебность и отказались разрешить мне поговорить с этими детьми.

Один из мужчин посмотрел на меня враждебно; он повернулся и начал быстро говорить по-итальянски. Сразу же вся группа перестала со мной разговаривать. Я почувствовал, что меня игнорируют, и больше ничего не сказала. На следующее утро они уехали очень рано".

Увы, но полиция не смогла ничего найти о загадочных итальянцах с пятью детьми в Чарльстоне или в других городах округа. Либо это был ложный след, либо детей по быстрому увезли еще дальше.

Месть Джорджу Соддеру?

Есть немало исследователей, которые считают, что подобным образом Джорджу Соддеру могли отомстить итальянские фашисты. Он родился в 1895 году на Сардинии и приехал в США в возрасте 13 лет. Он всегда избегал разговоров о том, что он был итальянским иммигрантом.

Еще будучи довольно молодым, Джордж Соддер стал владельцем собственной угольной транспортной компании в Фейетвилле. Его жена Дженни тоже была итальянкой по происхождению, ее девичья фамилия была Чиприани.

Семья Соддеров была очень уважаемой в городке, в том числе потому, что у Джорджа были сильные антипатии к Муссолини и он в целом был ярым противником фашистов. При этом в Фейетвилле было немало других итальянских иммигрантов, у которых были противоположные взгляды.

Сообщалось также, что угольные перевозки Соддера регулярно подвергались угрозам нападения сицилийской мафии и Джордж знал об этом. А еще за несколько недель до пожара дети Соддера пожаловались ему на то, что их на улице преследовала незнакомая машина, когда они возвращались из школы.

Внезапный Луи Соддер

Луи Соддеру было 9 лет, когда он был похищен или сгорел при пожаре. Но через 22 года после его исчезновения его мать Дженни получила странное письмо из Централ-Сити, штат Канзас. Письмо было без обратного адреса и в нем была фотография молодого мужчины.

На обратной стороне снимка была надпись "Луи Соддер. Я люблю брата Фрэнки и маленьких мальчиков".

После этого письма Джордж Соддер и Дженни наняли частного детектива, чтобы он нашел отправителя, но ему это не удалось. Родители не смогли подтвердить, есть ли реальное сходство между мужчиной на снимке и маленьким Луи Соддером. Однако они посчитали, что это все-таки их Луи и потом бережно хранили это фото на каминной полке.

ФБР отказалось расследовать дело

Исчезновение детей Соддеров оставалось нераскрытым на протяжении десятилетий. Тем не менее, несмотря на то, что это дело было таким громким, ФБР никогда в нем не участвовало.

В 1947 году Джордж и Дженни обратились напрямую к главе ФБР Эдгару Гуверу в надежде, что он поможет. Они получили следующее личное письмо от Гувера, который написал: "Хотя я хотел бы быть полезным, этот вопрос, по-видимому, носит локальный характер и не входит в компетенцию расследования этого бюро".

Другие агенты ФБР заявляли, что готовы помочь семье, как только они получат разрешение от местных властей, но по какой-то причине и полиция Фейетвилла, и пожарная служба отказались дать добро. Это был еще один сокрушительный удар для семьи Соддер.

Дом, погибший в результате пожара, они никогда не восстанавливали, а вместо этого они превратили участок в мемориальный сад и каждый день ухаживали за цветами.

Джордж Соддер умер в 1969 году, а его жена Дженни умерла в 1989 году. Единственным нынешним живущим членом семьи является Сильвия, самая младшая из детей Соддеров, которой в ночь пожара было всего 2 года.