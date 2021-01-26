Алина Кабаева: «Дворец в Геленджике принадлежит мне»

26.01.2021, 23:13, Разное

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Депутат Госдумы Алина Кабаева заявила в интервью «Комсомольской правде», что является настоящим владельцем дворца в Геленджике, о котором сообщил Алексей Навальный в расследовании ФБК.

— Да, этот так называемый дворец принадлежит мне, а не Владимиру Владимировичу Путину, как вам льет в уши «берлинский пациент», — сказала олимпийская чемпионка.

На вопрос журналиста, откуда у неё средства для строительства такого роскошного объекта, Кабаева заявила, что «довольно удачно» вложила средства, которые ей выплатили МОК и российское правительство за победы на Олимпийских Играх «плюс думская зарплата».

Между тем депутат Госдумы не согласилась с тем, что объект в Геленджике можно назвать роскошным.

– Шейх ОАЭ рассмеялся, когда увидел этот «дворец», — рассказала Кабаева.

Она отметила, что очень переживала этот инцидент, а потом чтобы «приободрить себя», решила устроить во дворце аквадискотеку и комнату грязи, пишет ИА «Интерсакс».