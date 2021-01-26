Из-за тяжёлой эпидемиологической ситуации уголовное наказание за коррупцию заменят штрафом в 1000 рублей

26.01.2021, 21:11, Разное

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Госдума России в третьем чтении приняла временное постановление о частичной декриминализации статей 290, 291, а также 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовное преследование этих статей будет заменено административным наказанием.

«В наше тяжелое время нельзя думать о деньгах, показывая свою ничтожность. Пандемия — это та проблема, для решения которой народ России должен сплотиться и забыть о всяких мелочных вещах. Материальные блага должны уйти на второй план. Все эти проверки, антикоррупционные расследования, тюрьма за дачу взятки и прочее только сбивают Россию с победного над пандемией пути», — прокомментировал принятие закона спикер Госдумы Вячеслав Володин.

С момента принятия правок в законодательство граждане, уличённые в даче или принятии взяток и злоупотреблении должностными полномочиями будут наказаны штрафом от 1000 до 5000 рублей в зависимости от масштаба правонарушения. При повторном административном процессе по этим статьям верхний предел штрафа вырастет до 100 тысяч рублей. В постановлении также имеется пункт, который предусматривает продление действия правок уже после объявления ВОЗ об окончании пандемии.

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