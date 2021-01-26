Полицейский, ударивший женщину ногой в живот, может стать депутатом Госдумы

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26.01.2021, 16:31, Разное
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Полицейский из Санкт-Петербурга, который ударил ногой в живот 54-летнюю Маргариту Юдину, пойдет на выборы в Государственную думу.

Такое предложение силовику поступило от местного отделения «Единой России».

– Мы посмотрели на народную поддержку этого парня и решили прислушаться к общественному мнению. На наш взгляд, это идеальный кандидат. У него есть все нужные черты для взаимодействия с электоратом. Сильный, целеустремленный, уверенный в себе, готов идти до конца. Что еще надо? Именно такие кадры нам нужны, на них Россия держится. Не понимаю воя некоторых либералов. Парень честно и профессионально исполнял свой долг перед Родиной. Каждый патриот на его месте поступил бы также. Как говорится, собаки лают — караван идет. Главное, что народ за него, считай, народ его уже выбрал. К тому же в последнее время появляются угрозы всякие разные, так что депутатская неприкосновенность лишней не будет, — сказал глава петербургских единороссов Виталий Клячкин.

Полицейский будет баллотироваться по Купчинскому одномандатному округу. Будущий кандидат пообещал защищать интересы России и всего народа с открытым забралом.

– Наконец-то в Госдуме будут представлены силовики, а то спортсмены, представители шоу-бизнеса – люди ненадёжные, чуть ветер подует в другую сторону, и они там, а потом покупают виллы в Майями, в Италии. А здесь настоящий мужик идёт в депутаты, а не какой-нибудь инфантил. Настоящий защитник Отечества, – поддержал выдвижение полицейского телеведущий Владимир Соловьёв.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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