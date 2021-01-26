Скандалы: Между «Сбером» и Disney встал закон

26.01.2021, 12:42, Разное

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Герману Грефу не дали потратить 100 млн. долларов за покупку прав на показ фильмов компании Walt Disney

Офис компании Walt Disney в России хотел продать местной медиагруппе эксклюзивные права на свои фильмы на эфирном ТВ и в интернете. Предложением заинтересовался Сбербанк, однако сделке помешал внесенный в Госдуму законопроект. О том, что Walt Disney была готова заключить такую сделку, узнал РБК. Три источника издания на рынке сказали, что инициатива в этом вопросе исходила от медиаконгломерата. Об интересе Сбербанка к покупке сообщили два источника, а еще один рассказал, что ею заинтересовался холдинг «Газпром-Медиа».

В Walt Disney подтвердили, что общаются со всеми игроками российского рынка, однако делают это «в рамках обычной коммерческой деятельности». В Сбербанке и вовсе отказались от комментариев на эту тему. В «Газпром-Медиа» также не стали отвечать на вопросы издания о переговорах, однако заверили, что у холдинга нет действующего контракта с Walt Disney.

Банк с прицелом на развлечения

Осенью прошлого года Сбербанк стал единственным владельцем Rambler Group. Он выкупил 45% акций у миллиардера Александра Мамута. Теперь банку безраздельно принадлежит онлайн-кинотеатр Okko, одна из самых больших подобных площадок в России.

Несмотря на отсутствие официальных данных, источники описывают новую сделку довольно детально. По их словам, Сбербанк хочет получить эксклюзивные права на библиотеку Walt Disney на пять лет. Переговоры за это право начались от 100 миллионов долларов. Это «в разы больше текущих рыночных расценок», уверяет источник.

Если стороны договорятся, банк сможет лишь частично использовать права на библиотеку. Дело в том, что у Сбербанка нет собственного телеканала, и фильмы будут доступны только на Okko. Перепродавать лицензию на показ контента банк тоже не сможет. Все подобные сделки должны заключаться напрямую с американским мейджором.

Утверждается, что сейчас переговоры с Walt Disney приостановлены. Это произошло после того, как депутат Антон Горелкин предложил ограничить долю иностранцев в онлайн-кинотеатрах. Согласно инициативе, их доля в компаниях не должна превышать 20%. Такие же требования установлены для СМИ.

Если законопроект примут, доля кредитной организации в Okko должна будет снизиться. Более 40% ПАО «Сбербанк» находится у нерезидентов. Банк может остаться единственным собственником Okko, если правительственная комиссия даст на это согласие. Кредитная организация ни разу не комментировала законопроект с декабря, когда он был внесен в Госдуму.

Walt Disney в России

Walt Disney — один из крупнейших в мире медиаконгломератов в индустрии развлечений. В 1923 году его основали братья Уолтер Элайас и Рой Оливер Дисней. Изначально это была небольшая анимационная студия, а сейчас стала одной из крупнейших студий в Голливуде. Компания владеет несколькими сетями телерадиовещания, двумя аквапарками и 11 парками развлечений.

Walt Disney является совладельцем российского телеканала Disney. Он входит в группу «Медиа-1» медиаменеджера Ивана Таврина. Фильмы Disney на отечественном телевидении показывает и телеканал СТС. В прошлом году в его эфире появлялись «Король Лев», «Пираты Карибского моря» и другие фильмы.

Ранее Walt Disney не заключал эксклюзивных сделок с отечественными медиагруппами. Правда, источник РБК рассказал, что у Национальной медиагруппы есть с компанией долгосрочное лицензионное соглашение о телевизионном показе. Как правило, холдинги заключают с американским мейджором контракты на три-пять лет, а затем местный партнер покупает право показывать в своем эфире некоторые фильмы. Стоимость сделки зависит от согласованного числа показов и колеблется в пределах 10-20 миллионов долларов.

Полина Матюхина