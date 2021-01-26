 

Владимир Соловьёв победил в конкурсе МВД на лучший детский рисунок о доблести полиции

26.01.2021, 12:31, Разное
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Телеведущий Владимир Соловьёв стал победителем в конкурсе МВД на лучший детский рисунок о доблести полицейских и росгвардейцев.

Журналист нарисовал картину, которую назвал «За секунду до справедливости».

По словам Соловьёва, на картине ОМОН готовится спустить собак на митингующую пятую колонну, в то время как мониторинг ситуации осуществляет «полицейский в образе русского супергероя – из тех, которые не носят плащи».

– Я изначально не знал, что конкурс детский, а автозак за первое место – игрушечный. Это, конечно, конфуз вышел со стороны организаторов. Но тем не менее, я рад, что мою работу оценили, – сказал он в эфире.

Коллегу уже поздравила Маргарита Симоньян. В своём Telegram-канале она написала, что «стесняться надо поражений, а не побед, и неважно где и какой ценой они достигаются».

– Владимир Рудольфович – молодец, утёр нос этим соплякам, – заключила она.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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