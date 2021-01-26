 

Очередная драка индийских и китайских военных на границе в Гималаях (+видео)

26.01.2021, 5:06, Разное
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January 25, 2021   

Китайский и  индийский солдаты на пограничном переходе Наку Ла между Индией и Китаем. (AFP file photo)

NEW DELHI:  Индийские и китайские военнослужащие вступили в драку на оспариваемом  участке  границы в Гималаях, в результате  драки  были раненые  с обеих  сторон, сообщили в понедельник военные источники и СМИ.

Инцидент на прошлой неделе произошел через шесть месяцев после массового  побоища, в котором погибли по меньшей мере 20 индийских  и неизвестное количество китайских солдат.

Последний по  времени  инцидент произошел на прошлой неделе в Наку Ла в штате Сикким, сообщили военные источники.

По сообщениям СМИ, представители индийских вооруженных сил заявили о жертвах с обеих сторон.

По словам официальных лиц, китайский патруль попытался проникнуть на территорию Индии,  но был вынужден отступить.

Переход Наку Ла соединяет штат Сикким с регионом Тибет в Китае.

Рукопашные бои на границе Сиккима в мае прошлого года вызвали  напряженность на  границе  между двумя самыми густонаселенными странами мира.

В июне военные  обеих сторон сражались кулаками и деревянными дубинками в долине Галван в регионе Ладакх.

Китай и Индия, которые вели пограничную войну в 1962 году, обвиняли друг друга в  конфликте, и каждая направила десятки тысяч дополнительных войск в приграничные зоны.

Последние переговоры о деэскалации между военным командованием прошли в воскресенье.



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