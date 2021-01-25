Экстремизм в армии США

25.01.2021, 23:23, Разное

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BY TOM MOCKAITIS, OPINION CONTRIBUTOR — 01/23/21

Американцы, вероятно, были шокированы и встревожены необходимостью тщательной проверки персонала войск Национальной гвардии, обеспечивавших инаугурацию.

Аресты нынешних и отставных военнослужащих , которые участвовали в штурме Капитолия обратили внимание на потенциальную угрозу со стороны экстремистов в форме. В то время как среди тех кто служит экстремистов относительно немного, сам экстремизм, особенно идея о превосходстве белой расы, в рядах действующей армии и отставных военных уже давно стал проблемой.

Хотя президент Гарри Трумэн уничтожил сегрегацию в вооруженных силах ещё в 1948 году, намного раньше, чем она была ликвидирована в остальном обществе, расовая дискриминация сохранилась. В конце 1960-х годов разочарование по поводу неравенства и преследований переросло в насилие, отразившее расовые проблемы в гражданском мире. Произошли серьезные инциденты. В отчете “Собрания чернокожих в Конгрессе” (Congressional Black Caucus – CBC – фракция чернокожих конгрессменов в Конгрессе США) за 1971 год задокументирован системный расизм на базах США в Европе.

Присутствие сторонников превосходства белой расы в военной форме усугубляло проблему вооруженных сил с институциональным расизмом. Во время расследования инцидента в Кэмп-Пендлтоне, штат Калифорния, в 1977 году, свидетели засвидетельствовали притеснения и нападения со стороны членов Ку-клукс-клана и других групп сторонников превосходства белой расы. Эти морские пехотинцы могли открыто демонстрировать свою принадлежность, потому что в директиве Министерства обороны 1971 года говорилось, что членство в ККК военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, не является незаконным, если только эти члены явно не нарушают военные правила.

Расизм в армии перекинулся на гражданскую жизнь. В книге «Верните войну домой» Кэтлин Белью демонстрирует, как в 1980-х и 1990-х годах, недовольные ветераны Вьетнама способствовали росту военизированных группировок – сторонников власти белых. Первоначально они сосредоточили свой гнев на вьетнамских беженцах на побережье Галвестона в Техасе, но они также входили в состав антиправительственных групп и движения Posse Comitatus, вдохновленное отчуждением права выкупа во время фермерского кризиса. После взрыва в Оклахома-Сити в 1995 году, правоохранительные органы начали подавлять экстремизм, оставив движение ополченцев в смятении и раздрае, но его идеология в значительной степени осталась нетронутой.

По мере того как военные продолжали бороться с расизмом в своих рядах, они столкнулись с новой экстремистской угрозой. В 1980-х и 1990-х годах члены банд записывались в армию с явной целью получить тактический опыт, который они могли использовать на американских улицах. Рекрутерам приходилось проверять кандидатов не только на физическую и умственную пригодность, но и на их социальную принадлежность. Они проверяли наличие татуировок, «изображающих или символизирующих экстремистские философии, организации или деятельность», которые касались преступных групп и организаций сторонников превосходства белой расы.

Первые два десятилетия XXI века стали свидетелями возрождения крайне правого экстремизма, вызванного стечением обстоятельств. Появление социальных сетей позволило экстремистским группам охватить гораздо более широкую аудиторию. Они также заново изобрели себя, заменив откровенно расистские термины на кажущиеся безобидными. Белое превосходство и белая власть стали «гордостью белых» и «прославлением европейского наследия». Наконец, страх, вызванный избранием первого афроамериканского президента страны, Барака Обамы, вызвало увеличение как количества групп ненависти, так и их численности.

Что еще хуже, экстремисты подняли американский флаг. Их патриотизм создал проблему для вооруженных сил, поскольку эти группы утверждали, что разделяют те же ценности, что и американские вооруженные силы, и стремились привлекать в свои ряды отставных и действующих военнослужащих. Две вызывающие беспокойство экстремистские группы иллюстрируют проблему.

Основанная в 2008 году, структура «Три процента» представляет собой широкое зонтичное движение полувоенных формирований, разделяющих общую идеологию. Эта идеология основана на мифе о том, что только 3 процента колонистов боролись за независимость от Британии во время Войны за независимость. Члены настаивают на том, что они существуют для защиты Конституции и страны от злоупотреблений со стороны правительства. Хотя они заявляют, что никого не подвергают дискриминации, они заявляют, что были созданы «в ответ на избрание Барака Обамы». Группы «Трехпроцентников» в подавляющем большинстве являются белыми и в целом выступают против движения Black Lives Matter (BLM). Флаг трех процентов был выставлен в Капитолии 6 января.

«Хранители присяги» – еще одна крайне правая экстремистская группировка, проникшая в армию США. Группа была основана в 2009 году бывшим военнослужащим-десантником. Группа заявляет, что не является партизанской, и состоит из нынешних и бывших военнослужащих, полицейских и сотрудников служб быстрого реагирования. Идеология ассоциации не является явно дискриминационной, но она осуждает BLM.

Никто не знает, сколько сторонников превосходства белой расы и других экстремистов в настоящее время служат в рядах вооруженных сил. Высокопоставленный чиновник сказал, что экстремизм в армии усилился в течение прошлого года , но не представил никаких подробностей. Двенадцать членов Национальной гвардии были отстранены от операции по охране инаугурации; двое из них – за экстремистские высказывания в социальных сетях. Хотя подавляющее большинство мужчин и женщин в военной форме служат достойно, независимо от их личных политических убеждений, тот факт, что даже небольшое их число принадлежит к группам ненависти, приводит в замешательство.

С военными все ясно – они больше не терпят экстремистов в своих рядах. Однако политики нетерпимости недостаточно. Военные США должны предпринять согласованные усилия для искоренения экстремизма. Этот процесс должен начинаться на призывном пункте, а не после того, как призывники будут обучены и вооружены.

Том Мокайтис – профессор истории Университета ДеПол и автор книги “Violent Extremism: Understanding the Domestic and International Extremist Threat” («Насильственный экстремизм: понимание внутренней и международной экстремистской угрозы»).