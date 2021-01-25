Совет по правам человека реорганизуют в Совет по правам президента

25.01.2021, 16:33, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Совет по правам человека — консультативный орган при Президенте РФ — будет преобразован в Совет по правам президента. Соответствующий указ уже на этой неделе подпишет Владимир Путин.

Причиной реорганизации, по словам Дмитрия Пескова, стала чрезмерная “зацикленность на правах человека” и недостаточная защищенность прав президента.

– Вы посмотрите, сколько народу выходят на незаконный митинг за какого-то уголовника. А сколько готовы выйти за президента? В такой ситуации нужно на законодательном уровне обеспечить защиту его прав, восстановить, так сказать, баланс, – отметил Песков.

Основной задачей нового органа станет обеспечение и защита прав и свобод президента РФ, а также содействие в реализации его конституционных полномочий. Также в задачи СПП будет входить:

— подготовка предложений президенту по расширению его полномочий и защите его прав и свобод;

— проведение экспертизы правовых актов, предусматривающих ограничение полномочий президента;

— анализ обращений граждан, посвященных проблемам обеспечения и защиты прав и свобод президента.

Кто войдет в состав СПП и как будет организована его работа, пока неизвестно, однако источник, близкий к администрации президента, сообщает, что средства на функционирование органа будут перенаправлены из бюджета Воронежской области.

—