 

В Госдуме предложили конфисковывать квартиры митингующих в пользу раненых силовиков

25.01.2021, 9:33, Разное
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Госдума рассматривает инициативу, которая позволит обеспечить жильем сотрудников правоохранительных органов, пострадавших во время разгона несанкционированных массовых мероприятий.

Мера будет применяться к нарушителям, совершившим насилие в отношении представителей власти.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что нехватка бюджетного жилья и снижение темпов государственного строительства из-за пандемии коронавируса не позволяют в должной мере обеспечить достойной жилплощадью всех полицейских и сотрудников Росгвардии, число которых увеличивается с каждым годом в геометрической прогрессии.

Авторы инициативы предлагают использовать опыт прошлого и вернуться к практикам СССР, когда государство имело право отбирать имущество криминальных элементов и перераспределять его, основываясь на принципах социальной справедливости.

– Участник незаконных митингов сам по себе потенциально уголовный элемент. А если он еще и причинил полицейскому невыносимую физическую боль, то это вообще тварь конченная. И какую ответственность этот, так сказать, гражданин несет? Всего лишь 5 лет колонии строгого режима? Пока он там сидит и за государственный счет щеки наедает, раненный полицейский мается по госпиталям, проходит длительную реабилитацию, а его семья все это время ютится в служебной коммуналке. Квартиры у таких уголовников надо однозначно отбирать и отдавать ребятам, которые беззаветно защищают закон и порядок на улицах страны. Тут важно понять одну простую вещь, что на период нахождения в местах не столь отдаленных, заключенному квартира не нужна, она будет пустовать. В ней может жить пострадавший омоновец со своей женой, тещей и двумя детьми. А когда осужденный выйдет на свободу, то государство предоставят ему какой-нибудь барак на 101-м километре. Все это заставит человека лишний раз задуматься о том, а нужно ли вообще идти митинги Навального, и заодно простимулирует полицейских лучше и самоотверженнее выполнять свою работу, — пояснил инициативу один из авторов законопроекта депутат Виктор Дубинин.

Если закон будет принят и вступит в силу, то суды смогут выносить решения о конфискации жилья без права обжалования. Пока что законопроект находится на рассмотрении профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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