 

Valve анонсировала новую соревновательную карту Cs_mansion для CS:GO в черноморской локации

24.01.2021, 20:11, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американский разработчик игр выпустил обновление для своей соревновательной игры CS:GO, которое включало в себя новую карту для матчмейкинга, продолжение культовой карты с CS 1.6 Cs_mansion. Карта сохранила в себе концепт оригинала, с противостоянием полиции и террористов в личном поместье, но была перенесена в абсолютно новую для серии локацию.

Обновленная Cs_mansion базируется на черноморском побережье, по словам разработчика, это солнечная область на юге России. Карта изобилует цветущими садами, мостами для перетяжек и окружена виноградниками в качестве границ локации.

Внутри поместья также есть комнаты для укрытия террористов и заложников. Первый заложник расположен в кальянной, второй — в театре. Киберспортсмены также отметили высокое качество проработки карты, но пожаловались на баланс сторон, так как это карта с заложниками, преимущество имеют террористы.

По словам сотрудников Valve, реалистичная детализация карты обошлась студии в круглую сумму, которая была покрыта за счет комиссии транзакций обычных игроков на торговой площадки Steam.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12 / Мнение: Швеция сдалась

05.10 / Мнение: Азербайджанские военные в Талыше

01.10 / Кремль убежден, что с Алексеем Навальным работают сотрудники ЦРУ

15.01 / Мнение: РФ выходит из договора по Открытому небу

19.01 / Мнение: “Дама с печеньками”

21.07 / Рита Ора закрутила роман с режиссером Роменом Гаврасом

24.09 / Армия: Россия показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО

01.12 / Пошли гулять в загадочный “Треугольник Бриджуотера” и увидели там монстра

14.01 / Ученые предлагают заражать волонтеров коронавирусом для испытания вакцины

16.01 / Ученые рассказали о главной причине отвращения людей к сыру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска