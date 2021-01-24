Valve анонсировала новую соревновательную карту Cs_mansion для CS:GO в черноморской локации

24.01.2021, 20:11, Разное

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Американский разработчик игр выпустил обновление для своей соревновательной игры CS:GO, которое включало в себя новую карту для матчмейкинга, продолжение культовой карты с CS 1.6 Cs_mansion. Карта сохранила в себе концепт оригинала, с противостоянием полиции и террористов в личном поместье, но была перенесена в абсолютно новую для серии локацию.

Обновленная Cs_mansion базируется на черноморском побережье, по словам разработчика, это солнечная область на юге России. Карта изобилует цветущими садами, мостами для перетяжек и окружена виноградниками в качестве границ локации.

Внутри поместья также есть комнаты для укрытия террористов и заложников. Первый заложник расположен в кальянной, второй — в театре. Киберспортсмены также отметили высокое качество проработки карты, но пожаловались на баланс сторон, так как это карта с заложниками, преимущество имеют террористы.

По словам сотрудников Valve, реалистичная детализация карты обошлась студии в круглую сумму, которая была покрыта за счет комиссии транзакций обычных игроков на торговой площадки Steam.

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