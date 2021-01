Шо? Опять?!

24.01.2021, 18:46, Разное

Эсминец ВМС США «Дональд Кук» вошел в Черное море

By Colton Jones Jan 23, 2021

U.S. Naval Forces Europe-Afric courtesy photo

Эсминец ВМС США возвращается в Черное море, впервые с прошлого года.

В субботу, Командование группировки «Европа-Африка» Военно-морских сил США объявило, что эсминец УРО типа «Арли Берк» USS Donald Cook (DDG 75) вошел в Черное море

«Первый эсминец FDNF [Forward-Deployed Naval Forces-Europe – Передовой группировки ВМС “Европа”], который посетит Черное море в 2021 году, #Donaldcook будет работать с партнерами, продолжая укреплять безопасность на море в регионе», – говорится в сообщении ВМС США. Черное море является важным водным путем для морской торговли и стабильности во всей Европе. Корабли ВМС США регулярно входят в Черное море для работы с нашими союзниками и партнерами по НАТО, включая Болгарию, Грузию, Румынию, Турцию и Украину. В интересах всего мира поддерживать стабильный и процветающий регион Черного моря и сдерживать агрессивных игроков, которые стремятся к дестабилизации ради собственной выгоды.

По данным ВМС США, “Donald Cook” – это многоцелевой эсминец, предназначенный для защиты и, при необходимости, уничтожения противника на поверхности океана, над сушей, в небе, под волнами и даже в космосе.

Дональд Кук оснащен одной из самых передовых систем военно-морского вооружения в мире. Aegis – компьютеризированная система противовоздушной обороны и противоракетной обороны быстрого реагирования, обеспечивает исключительные возможности против атакующих самолетов и ракет.

Сердце системы Aegis – радар SPY, который автоматически обнаруживает и отслеживает практически все в воздухе, позволяя Дональду Куку идентифицировать, оценивать и поражать врага с невероятной огневой мощью и точностью.

U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

USS Donald Cook entered the Black Sea. The first #FDNF destroyer to visit the Black Sea in 2021, #Donaldcook will work with partners continuing to build maritime security in the region. @US_EUCOM @USEmbassyTurkey @USNavyEurope @USNavyCNO @

1:14 PM · Jan 23, 2021