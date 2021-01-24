Россия ведет онлайн-битву против TikTok и YouTube

24.01.2021, 5:44, Разное

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Issued on: 23/01/2021

Навальный находится под стражей с момента приземления в Москве в воскресенье Кирилл КУДРЯВЦЕВ AFP / File

Москва (AFP)

“I’m an American!” – восклицает молодая россиянка под ником Neurolera по-английски в популярном приложении для обмена видео TikTok, объясняя, как выдать себя за туриста, чтобы избежать ареста на уличной демонстрации.

Ее видео, опубликованное накануне митингов, запланированных в поддержку заключенного в тюрьму критика Кремля Алексея Навального, было просмотрено более 500 000 раз, в то время как видео с требованием освобождения Навального собрали на платформе сотни миллионов просмотров.

В России, где подконтрольные государству СМИ сосуществуют, в резком контрасте, с онлайн-платформами, популярными среди оппозиции, власти активизировали усилия по сдерживанию и даже замене сайтов, которые считаются угрозой.

YouTube стал основным источником новостей для многих молодых россиян. Видеозаписи веб-звезды Юрия Дуда, известного своими интервью со знаменитостями, или борца за коррупцию Навального пользуются все большим успехом.

Вскоре после ареста Навального его команда опубликовала двухчасовое расследование роскошного дворца на берегу Черного моря, предположительно принадлежащего президенту РФ Владимиру Путину. С момента его публикации во вторник, видео было просмотрено на YouTube более 60 миллионов раз.

Российские власти в последние годы начали ужесточать «Рунет» (российский сегмент Интернета) во имя борьбы с экстремизмом, терроризмом и защиты несовершеннолетних.

В 2019 году РФ приняла закон о развитии «суверенного интернета», направленный на изоляцию Рунета от всемирной паутины. Активисты опасаются, что эта мера усилит государственный контроль над киберпространством и послужит для подавления свободы слова.

Штрафы и отказы

Роскомнадзор на этой неделе отреагировал на волну призывов к протестам в поддержку Навального, пригрозив социальным сетям штрафами, если они не удалят контент, призывающий несовершеннолетних к участию в демонстрациях.

Накануне митингов Роскомнадзор заявил, что TikTok «удалил 38 процентов информации, побуждающей несовершеннолетних к опасным противоправным действиям», добавив, что другие социальные сети, включая Instagram и YouTube, также удалили контент по его запросу.

По словам Роскомнадзора, платформы, которые не соблюдают правила, могут быть оштрафованы на сумму до 4 миллионов рублей (около 53 000 долларов США или 43 000 евро).

РФ уже запретила ряд веб-сайтов, которые отказались сотрудничать с властями, например, видеоплатформу Dailymotion и сайт профессиональных сетей LinkedIn.

Но запретить YouTube, который принадлежит технологическому гиганту Google, окажется более сложной задачей.

«У Роскомнадзора не так много средств», – сказал Артем Козлюк, глава общественной организации по защите цифровых прав «Роскомсвобода». «У них практически нет рычагов влияния».

Он добавляет, что трудно оказать давление на западные социальные сети, которые «нанесли бы удар по их репутации», если бы они пошли на уступки политическому режиму.

Местные конкуренты

В случае с TikTok процедура может быть облегчена близостью Кремля к Китаю, эксперта по цензуре в Интернете, но Москва все еще сталкивается с недостаточным знанием этой популярной социальной сети.

В среду финансируемая Кремлем телекомпания RT (бывшая Russia Today) сообщила, что чиновникам будут предложены курсы, которые помогут понять молодежный сленг на таких сайтах, как TikTok.

А в прошлом году РФ признала, что не смогла запретить зашифрованный мессенджер Telegram после нескольких месяцев безуспешных попыток его заблокировать.

Вместо этого власти стремятся создать местных конкурентов, таких как RuTube, принадлежащий ведущему российскому медиахолдингу «Газпром-Медиа» (контролируемый энергетическим гигантом «Газпром»), – видеоплатформу, которая в настоящее время имеет только одобренный правительством контент.

Пока что сайт меркнет по сравнению с YouTube.

Но глава «Газпром-медиа» Александр Жаров, бывший глава Роскомнадзора, сказал, что в ближайшие два года они запустят улучшенную версию RuTube.

Он также объявил о разработке «русского TikTok», разработанного при поддержке фонда «Иннопрактика», организации, которой руководит Катерина Тихонова – одна из предполагаемых дочерей Путина.

Но, по словам Артема Козлюка, после более чем 20 лет бесплатного Интернета эти усилия предпринимаются слишком поздно.

По его словам, власти «упустили свой шанс».