От помады с лепестками роз до пудры из воды: бьюти-дайджест недели

22.01.2021, 18:58, Разное

Dior

В этом сезоне в ритуале Forever появились новые средства. Первое – Dior Forever Skin Veil SPF 20, новая стойкая и ультра-увлажняющая база под макияж. Она обеспечивает 24 часа стойкости и увлажнения, а также, сияние и защиту. Вторая новинка – Dior Forever Cushion Powder, стойкая пудра в форме кушона с уникальной свежей текстурой, заключенная в компактный футляр. Первая рассыпчатая пудра, чья формула состоит на 25% из воды, что позволяет достичь чувства свежести и комфорта. Ровный финиш без эффекта утяжеления.

Guerlain

Новинка Guerlain – нежная матовая помада KissKiss Tender Matte. При создании коллекции из 15 оттенков Оливье Эшодмезон, креативный директор Guerlain по макияжу, черпал вдохновение в нежности поцелуя, используя целую палитру нежных тонов. При нанесении помада не сушит губы, а обеспечивает им увлажнение изнутри, создавая эффект второй кожи без ощущения многослойности. В формуле присутствуют три активных компонента: гиалуроновая кислота, масло ши и экстракт лепестков розы.

Ex Nihilo

Марка Ex Nihilo представила новинку из коллекции Les Intrdites – Honore Delights. Композиция, созданная парфюмером Натали Четто, вдохновлена атмосферой знаменитой парижской улицы St. Honore и легендарными французскими десертами. Подобно кондитеру, Четто соединяла различные ингредиенты и экспериментировала с неожиданными текстурными ассоциациями, чтобы воссоздать уникальный парижский гурманский стиль. Плод ее творчества – цветочно-гурманский коктейль с нотами бергамота, нероли и цветов апельсина.

Sergey Naumov

Бренд представил коллекцию стойких жидких теней для век Orion с уходовыми ингредиентами. Четыре нюдовых оттенка в мягкой шелковистой текстуре для поклонников натурального макияжа легко растушевываются кистью или подушечками пальцев. Тени остаются на веках до 10 часов, при этом не требуют специальных усилий при снятии макияжа. Минеральные пигменты в сочетании с питательными растительными ингредиентами создают на веках мягкое металлическое сияние или легкую искрящуюся дымку, в зависимости от способа нанесения.

Polaris

Швейцарский бренд Polaris разработал новую линейку современных стайлеров Argan Therapy PRO с характеристиками профессиональных приборов для укладки волос. Все модели коллекции оснащены керамическими пластинами с турмалиновым покрытием Tourmaline PROF, которое сохраняет уровень увлажненности и электробаланс прядей. PHS 1309TAi Argan Therapy PRO – стайлер для прикорневого объема. С помощью мелкого гофре можно визуально добавить волосам объема, при этом пышная укладка будет смотреться максимально естественно.

Mixit

Среди новинок марки – ежедневный трехступенчатый уход: YOUR SKIN Daily Set Normal to Dry, который подходит для нормальной и склонной к сухости кожи лица, а также YOUR SKIN Daily Set Normal to Oily — для нормальной и склонной к жирности кожи лица. Это умная система ухода за кожей, где каждое средство усиливает действие предыдущего продукта благодаря продуманному сочетанию формул и активных ингредиентов. В составе первого ухода – очищающая пенка, увлажняющий тоник и увлажняющий крем; второго – очищающий гель, балансирующий тоник, легкий увлажняющий крем.

Bioderma

Очищающий мицеллярный гель для чувствительной кожи лица Bioderma Sensibio мягко удаляет загрязнения, в том числе в зоне вокруг глаз. Со временем кожа становится менее реактивной, более увлажненной и защищенной от негативного воздействия свободных радикалов. Мягкая очищающая база не сушит кожу и помогает восстановить естественный уровень увлажнения.

Nioxin

Nioxin выпускает в продажу сыворотку против выпадения волос Sandalore, которая снижает выпадение волос на 20% за 8 недель. Клинически доказано, что продукт подходит, в том числе, для тех, кто страдает от выпадения волос вследствие перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19. В состав формулы входят такие ингредиенты, как Sandalore™ (синтетический аромат сандалового дерева), кофеин, лауриновая кислота и ниацинамид.

i like Nails

До конца февраля в сети салонов красоты i like Nails действует скидка 15% на пилочный маникюр. Главное отличие — отсутствие режущих инструментов и ванночки. Обработка кутикулы и боковых валиков при этом виде маникюра осуществляется пилками разной степени абразивности без предварительного размягчения кутикулы и использования режущих инструментов. Такая обработка абсолютно безопасна и безболезненна. А для тех, кто хочет быстро и с минимальными потерями убрать несколько лишних сантиметров, появившихся на каникулах, в студиях на Белорусской и Менделеевской в меню красоты предлагают обратить внимание на медово-баночный массаж.