 

«Только боковая полка у туалета»: РЖД ввели ограничения при продаже билетов для участников митингов

22.01.2021, 17:51, Разное
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Дирекция Российских железных дорог (РЖД) приняла решение ограничить комфорт при поездках поездами компании для участников несанкционированных акций протеста. Им будут продавать билеты исключительно на боковые полки возле туалетов.

«Если человек участвует в несогласованных акциях, то среди честных и порядочных граждан ему делать нечего. Такие митингующие должны ездить отдельно, для них мы готовы выделить только боковую полку у туалета. Это позволит не допустить концентрации подобного антисоциального элемента в поезде и избежать возможных конфликтов. Мы надеемся, что подобная мера заставит россиян лишний раз задуматься, стоит ли ходить на подобные митинги», – отметил генеральный директор РЖД Олег Белозёров.

С 1 февраля при покупке билета пассажиру будет необходимо подтвердить, что он никогда не принимал участия в несанкционированных акциях. Только в этом случае ему будут доступны все типы билетов. Данные будут в режиме реального времени проверяться по базам МВД и в случае выявления участников митингов с билетами другого класса, они будут незамедлительно аннулированы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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