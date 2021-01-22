 

Сын Стефани Сеймур Питер Брант опубликовал трагичный пост в связи со смертью своего брата Гарри

22.01.2021, 16:16, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Несколько дней назад стало известно, что младший сын супермодели Стефани Сеймур и миллионера, коллекционера и издателя Питера Бранта – Гарри Брант – скончался от передозировки наркотиками. Ему было всего 24 года, и несколько лет молодой человек боролся с зависимостью. Вчера состоялась церемония прощания с Гарри, снимками с которой поделился его старший брат Питер. На фото, которое он сопроводил эмодзи с разбитым сердцем, показаны его родители, одетые в траурный черный.

Стефани Сеймур и Питер БрантПитер Брант II и Гарри БрантСегодня мы собрались, чтобы почтить память моего брата, истинного ангела света, человека необыкновенно уникальной души, которых раньше не рождалось. Эта фотография, сделанная в его последний день, показывает вечную красоту, которая останется с ним навсегда. Невозможно выразить опустошение, которое я испытываю в связи с потерей того, с кем я разделял не только прекрасные воспоминания на протяжении всей жизни, но и того, кто так глубоко заботился о моем собственном счастье, был так предан моему личному благополучию. Это потеря не только брата, но и лучшего друга, моей второй половины. Мое сердце разбивается, думая, что мы больше никогда не увидим это милое лицо,- подписал Питер снимок, на котором Гарри позирует вместе с моделью Гайей Жаке-Матисс.

Гайя Жаке-Матисс и Гарри БрантПитер Брант II и Гарри БрантСтефани Сеймур и Питер Брант с сыном ГарриГарри Брант был живым воплощением богатой молодежи Манхэттена, так ярко показанной в сериале “Сплетница”. Без него и его брата Питера не обходилась ни одна значимая светская вечеринка, а среди их друзей что ни персона – то звезда. Они решили пойти по стопам матери, успешно начав карьеру манекенщиков. На счету Гарри были обложка итальянского Vogue, участие в рекламных кампаниях Balmain и первой коллекции макияжа для мужчин M.A.C.   



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / Мнение: О технических моментах. 24.12.2020

02.11 / Словарь синонимов слова «Навальный», поджигатель соборов Эрдоган, покаяние белорусов перед Лукашенко и новый шедевр от биолаборатории в Ухане в еженедельной рубрике «Панорама недели»

20.11 / С любовью от Джорджа, Луи и Шарлотты: Елизавета II и принц Филипп с подарком от правнуков на новом портрете

11.10 / Мнение: Грета Тунберг за Байдена

18.11 / Дмитрий Дибров рассказал, как отвлечь детей от гаджетов

22.11 / Внутри Млечного Пути найдена галактика-ископаемое

25.12 / Мнение: Умри, замри, не воскресай

10.10 / Политолог о неизбежном уходе Лукашенко: Фактически он – бывший президент

16.08 / Медики: Изменения в голосе человека могут предупреждать об опасной болезни

15.07 / Элли Голдинг начала жить отдельно от своего мужа Каспара Джоплинга: в чем дело

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска