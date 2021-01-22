Сын Стефани Сеймур Питер Брант опубликовал трагичный пост в связи со смертью своего брата Гарри

22.01.2021, 16:16, Разное

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Несколько дней назад стало известно, что младший сын супермодели Стефани Сеймур и миллионера, коллекционера и издателя Питера Бранта – Гарри Брант – скончался от передозировки наркотиками. Ему было всего 24 года, и несколько лет молодой человек боролся с зависимостью. Вчера состоялась церемония прощания с Гарри, снимками с которой поделился его старший брат Питер. На фото, которое он сопроводил эмодзи с разбитым сердцем, показаны его родители, одетые в траурный черный.

Стефани Сеймур и Питер Брант Питер Брант II и Гарри БрантСегодня мы собрались, чтобы почтить память моего брата, истинного ангела света, человека необыкновенно уникальной души, которых раньше не рождалось. Эта фотография, сделанная в его последний день, показывает вечную красоту, которая останется с ним навсегда. Невозможно выразить опустошение, которое я испытываю в связи с потерей того, с кем я разделял не только прекрасные воспоминания на протяжении всей жизни, но и того, кто так глубоко заботился о моем собственном счастье, был так предан моему личному благополучию. Это потеря не только брата, но и лучшего друга, моей второй половины. Мое сердце разбивается, думая, что мы больше никогда не увидим это милое лицо,- подписал Питер снимок, на котором Гарри позирует вместе с моделью Гайей Жаке-Матисс.

Гайя Жаке-Матисс и Гарри Брант Питер Брант II и Гарри Брант Стефани Сеймур и Питер Брант с сыном ГарриГарри Брант был живым воплощением богатой молодежи Манхэттена, так ярко показанной в сериале “Сплетница”. Без него и его брата Питера не обходилась ни одна значимая светская вечеринка, а среди их друзей что ни персона – то звезда. Они решили пойти по стопам матери, успешно начав карьеру манекенщиков. На счету Гарри были обложка итальянского Vogue, участие в рекламных кампаниях Balmain и первой коллекции макияжа для мужчин M.A.C.