Скандалы: Укрылись от вируса

22.01.2021, 12:42, Разное

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Где швартовались суперъяхты российских миллиардеров на новогодних каникулах

Традиционно самые большие и роскошные яхты проводили новогодние праздники на Карибских островах. В этом году популярность Карибов у отечественных миллиардеров значительно снизилась. На Новый год и Рождество на Карибские острова из года в год отправлялись 60-70% суперъяхт. На этот раз, по наблюдению руководителя чартерного направления компании Imperial Yachts Екатерины Павловой, походы арендованных суперъяхт распределились примерно поровну между Карибским морем и Индийским океаном — 40% на 40%, остальные 20% отправились в менее популярные регионы, такие как Французская Полинезия или Малайзия. Поиск стоянок суперъяхт, которые принадлежат предпринимателям из российского списка Forbes, показал совершенно иные пропорции. Какие места были выбраны для их швартовок в новогодние праздники — в фотогалерее.

При подготовке материала использовались данные рейтинга яхт участников российского списка Forbes Бермудский флот. Рейтинг яхт российских миллиардеров, ресурсы Vesselfinder.com и Marinetraffic.com.

Axioma

Оценка стоимости: $65 млн

Длина: 72,5 м

Предполагаемый владелец: Дмитрий Пумпянский

Где находится: Карибы, остров Сен-Мартен

Температура в начале января, °C: +21-26

Что за место: остров в северо-восточной части Карибского моря разделен между Францией (она контролирует 53 кв. км) и Нидерландами (34 кв. км). Пограничного контроля между ними нет, но две островные части друг от друга сильно отличаются: на одной — десятки ресторанов французской кухни, модные бутики и ювелирные магазины беспошлинной торговли, на другой — голландский город с десятком казино и порт, способный принять круизные лайнеры и яхты практически любых размеров. На острове около 40 пляжей с белоснежным песком, самый известный из них — Махо. С него разлетаются по соцсетям и глянцевым журналам фотографии идущих на посадку в аэропорт принцессы Юлианы огромных пассажирских самолетов на высоте 10-20 метров прямо над головами отдыхающих.

Eclipse

Оценка стоимости: $460 млн

Длина: 162,5 м

Предполагаемый владелец: Роман Абрамович

Где находится: Карибы, Густавия, остров Сен-Бартелеми

Температура в начале января, °C: +25-26

Что за место: об острове впервые узнали в России в 2009 году, когда Роман Абрамович купил здесь 70 акров местной земли и бунгало с видами на океан, бассейнами и кортами, заплатив за все $90 млн. Площадь этой заморской территории Франции всего 21 кв. км, население — менее 10 000 человек. На острове нет ручьев и рек, сельского хозяйства и промышленности, зато есть тропический климат, живописные бухты и постоянный приток состоятельных туристов.

Dilbar

Оценка стоимости: $550 млн

Длина: 156 м

Предполагаемый владелец: Алишер Усманов

Где находится: остров Сардиния, Италия

Температура в начале января, °C: +4-15

Что за место: второй по величине остров в Средиземном море площадью 24 090 кв. км изумляет туристов природными ландшафтами, множеством памятников древних цивилизаций и средневековой архитектурой городов. Когда-то на Сардинии любили отдыхать римские патриции, сейчас морские и термальные курорты привлекают на остров миллионы туристов, здесь жаркое лето и теплая зима. Алишер Усманов приобрел на Сардинии виллу в середине 2000-х за €35 млн, в июле 2016 года он впервые пришвартовал напротив нее свою новую игрушку — Dilbar. В честь этого события была устроена грандиозная вечеринка с Робби Уильямсом и Шарлем Азнавуром. В октябре 2020 года Усманов пожертвовал Сардинии €500 000 на борьбу с COVID-19.

MADAME GU

Оценка стоимости: $135 млн

Длина: 99 м

Предполагаемый владелец: Андрей Скоч

Где находится: Дубай, ОАЭ

Температура в начале января, °C: +13-24

Что за место: в конце октября 2020 года в городе с самым высоким в мире небоскребом открыли очередную достопримечательность, которая сразу же попала в Книгу рекордов Гиннесса — самый большой в мире танцующий «Фонтан Пальмы» (The Palm Fountain). Это инженерное сооружение занимает площадь 1500 кв. м, струи морской воды бьют на 105 м в высоту, подсветку водных танцев обеспечивают 3000 светодиодов. Фонтан является частью нового торгово-развлекательного комплекса The Pointe, расположенного на вершине искусственного острова Пальма-Джумейра. На полуторакилометровом променаде комплекса работает более 80 ресторанов и бутиков, на концертной площадке выступали Робби Уильямс и Дуа Липа.

Дубай остается не только одним из лучших в мире мест для роскошного отдыха, но и продолжает быть одной из популярных площадок для экономного шопинга. В декабре 2020 года в городе стартовал Dubai Shopping Festival, на котором до конца января можно будет приобрести товары сотни мировых брендов со скидками до 75%.

Tango

Оценка стоимости: $110 млн

Длина: 77,7 м

Предполагаемый владелец: Виктор Вексельберг

Где находится: Мале, Мальдивы

Температура в начале января, °C: +30-31

Что за место: главный город Мальдивских островов может считаться одной из самых маленьких столиц в мире — Мале занимает менее 6 кв. км. Смотреть в нем особенно нечего, на Мальдивы приезжают ради 26 атоллов в Индийском океане, состоящих из почти 1200 коралловых островов. Здесь фантастическая погода, бирюзовые лагуны, пляжи, как в рекламе «Баунти», роскошные отели и фантастический дайвинг: в рифах обитает более 1100 видов рыб, 400 видов моллюсков, почти 200 разновидностей кораллов. В мае здесь начинается сезон дождей, который продлится до конца ноября.

Flying Fox

Оценка стоимости: $300-400 млн

Длина: 136 м

Предполагаемый владелец: Дмитрий Каменщик

Где находится: Мале, Мальдивы

Температура в начале января, °C: +30-31

Hermitage

Оценка стоимости: $75 млн

Длина: 68,5 м

Предполагаемый владелец: Анатолий Седых

Где находится: Мале, Мальдивы

Температура в начале января, °C: +30-31

LA DATCHA

Оценка стоимости: $100 млн

Длина: 77 м

Предполагаемый владелец: Олег Тиньков

Где находится: Мале, Мальдивы

Температура в начале января, °C: +30-31

Sailing Yacht

Оценка стоимости: $425 млн

Длина: 142,8 м

Предполагаемый владелец: Андрей Мельниченко

Где находится: Тиват, Черногория

Температура в начале января, °C: +3-8

Что за место: яхтенный комплекс Porto Montenegro в черногорском Тивате был построен на месте бывшей югославской военно-морской базы, сейчас в него входит марина, в которой могут пришвартоваться около 500 яхт и 150 суперъяхт, поселок яхтсменов, центр шопинга, десяток ресторанов и кафе, пятизвездочные гостиницы, апартаменты и резиденции. Среди инвесторов проекта был российский миллиардер Олег Дерипаска, но в 2009 году он из него вышел. В 2016 году стало известно, что Porto Montenegro купила Инвестиционная корпорация Дубая за €210 млн, на тот момент в комплекс было вложено более €400 млн.

Black Rearl

Оценка стоимости: $220 млн

Длина: 106,7 м

Предполагаемый владелец: Олег Бурлаков

Где находится: Тиват, Черногория

Температура в начале января, °C: +3-8

Barbara

Оценка стоимости: $125 млн

Длина: 88,5 м

Предполагаемый владелец: Владимир Потанин

Где находится: Карибы, Сент-Винсент и Гренадины

Температура в начале января, °C: +26-27

Что за место: бывшая английская колония состоит из 33 островов, среди них один частный. Остров Мюстик формально относится к государству Сент-Винсент и Гренадины, но принадлежит он компании Mustique, которая сейчас управляет этим экологическим раем для богатых и знаменитых. Акционерами компании являются владельцы около сотни вилл, среди них Мик Джаггер, Брайан Адамс, дизайнер Томми Хилфигер. Все виллы сдаются по цене от $5000 до $150 000 в неделю, на острове полюбили отдыхать члены королевской семьи Великобритании, звезды кино и шоу-бизнеса. Из развлечений управляющая компания предлагает гостям пешие походы, водный и конный спорт, занятия большим теннисом. Любителям гольфа до ближайшего поля придется добираться на легкомоторном самолете на соседний остров Кануан. День игры на 18-луночном гольф-поле обойдется в $750.

Rahil

Оценка стоимости: $50 млн

Длина: 65 м

Предполагаемый владелец: Аркадий Ротенберг

Где находится: Стамбул, Турция

Температура в начале января, °C: +10-14

Что за место: считается, что осматривать самый красивый город Турции лучше всего в межсезонье, когда на его улицах нет толп туристов. Но не в этот раз: в первой половине января в городе почти каждый день шли дожди, ситуацию сильно портила и пандемия. Правительство страны запретило новогодние гуляния, ввело комендантский час, ресторанам и кафе разрешило работать только навынос и доставку. К тому же все приезжающие должны иметь при себе ПЦР-тест на коронавирус, который необходимо сдать не позднее чем за 72 часа до прибытия. А это требование для прибывших в город на яхте выполнить довольно трудно. Остается лишь сидеть на ее борту и с воды любоваться шикарными видами бывшей столицы Византии.

Игорь Попов