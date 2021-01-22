Власти Москвы проведут отработку действий населения в случае ядерного удара 23 января

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22.01.2021, 8:08, Разное
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23 января в столице пройдут первые за 31 год учения по отработке действий в случае нанесения по Москве ядерного удара, сообщает сайт мэрии.

Все москвичи в радиусе 25 километров от Кремля в этот день будут эвакуированы в подземные бункеры и бомбоубежища.

На сайте мэрии появилась карта «зоны отчуждения», которая по легенде окажется заражена радиацией в результате ядерной бомбардировки. Она включит в себя территории вокруг Кремля и здания Правительства, проспект Сахарова и Болотную площадь. Нахождение там 23 января для граждан будет строго запрещено, полиция будет принудительно изолировать оказавшихся там москвичей в подземных бункерах.

Также не будет функционировать метрополитен и наземный транспорт, а интернет и мобильная связь в Москве будут отключены для более глубокого погружения в атмосферу ядерного пост-апокалипсиса.

– Сейчас самое время для таких учений. В Америке избрали президентом Джо Байдена, а он ещё в 1964 году грозил сбросить на нас ядерную бомбу. Если он осуществит свою давнюю мечту, навыки эвакуации москвичей в бомбоубежища придутся как раз кстати. Напоминаем, что находиться на улице в этот день без средств радиационной защиты будет запрещено, нарушители получат крупные штрафы, – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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