Скандалы: Юристы Навального не нашли аргументов против иска Пригожина и сорвали заседание суда

22.01.2021, 8:14, Разное

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В компании «Конкорд» рассказали, как прошло заседание по иску бизнесмена к оппозиционеру

Истец утверждает, что блогер неоднократно публиковал недостоверную, порочащую честь и достоинство предпринимателя информацию. Пригожин оценил нанесенный ему ущерб в 5 миллионов рублей. Известно, что в ходе заседания 21 января адвокаты Навального пытались оправдать действия блогера тем, что он опирался на информацию из Сети.

Они попросили у судьи разрешения оперировать публикациями, на которых были основаны недостоверные заметки оппозиционера, но их просьбу отклонили. Публикации не стали приобщать к делу, так как интернет-источники не могут быть доказательством в суде.

Единственное, чего защите Навального удалось добиться – это переноса судебного заседания. Теперь оно состоится 16 февраля.

В «Конкорде» сообщили, что вышеупомянутый иск от Пригожина к Навальному и его соратникам – десятый. Предприниматель давно пытается призвать к ответу блогера, который занимается дезинформацией общественности насчет его персоны. Общая сумма исковых требований равняется 77 миллионам рублей. А нынешнее поведение защиты Навального больше похоже на попытку избежать ответственности за сои действия.