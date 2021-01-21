“Полет”: 5 причин посмотреть новый сериал с Оксаной Акиньшиной, Никитой и Михаилом Ефремовыми и Павлом Табаковым

21.01.2021, 19:36, Разное

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Уже в начале следующей недели в телеэфир выходит авторский сериал Петра Тодоровского-младшего “Полет” – драматическая история о том, как несколько разных людей переосмысляют свое прошлое и будущее после того, как им чудом удалось избежать гибели и не попасть на борт разбившегося самолета. Это серьезный и честный киносериал о том, какой бывает жизнь современных взрослых людей. Ниже приводим пять причин, почему его нужно посмотреть.

Нетривиальный сюжет

“Полет” – это сериал с любопытно построенным сюжетом: в начале первой серии мы видим, что произошло нечто ужасное, однако из синопсиса знаем, что герои истории не попадали в авиакатастрофу, а, наоборот, чудесным образом спаслись. Сотрудники юротдела московской строительной компании собираются лететь в Пермь, но в зале отлета узнают, что они перепутали аэропорт. И вдруг на экране телевизора они видят, что самолет их рейса разбился почти сразу после взлета. Пережитый стресс и близость смерти заставляет персонажей задуматься о жизни, переосмыслить ее и попытаться понять, кто они и чего хотят на самом деле. Но философской темой и драматическим жанром сериал не исчерпывается.

Первые минуты каждой серии дают намек на остросюжетную линию в сериале – и она, действительно, будет. Объединяет всех героев этой истории не только общее место работы и не только спасение от гибели. Их связывает афера, на которую герои подписались вслед за директором фирмы (Никита Ефремов). Криминальная линия ловко вплетается в сюжет, наполненный флешбеками персонажей, чтобы в итоге привести к впечатляющему и бескомпромиссному финалу.

Первоклассный актерский состав

Пожалуй, о таком касте мечтает любой продюсер – в списке актеров “Полета” нет ни одного неизвестного имени. Оксана Акиньшина и Алексей Макаров играют здесь семейную пару на грани развода, Юлия Хлынина – секретаршу, бунтующую против всего мира, Павел Табаков – юриста, который подавляет в себе писателя, Никита Ефремов – директора фирмы, внешне успешного, внутри сломленного. Также в своей на данный момент последней роли в сериале появится Михаил Ефремов, сыгравший в “Полете” персонажа, которого ненавидят все, в том числе и он сам. А самое интересное – что все эти актеры играют действительно главных героев своей истории, потому что это предполагает структура сериала.

Необычная структура – “калейдоскоп”

Каждый эпизод сериала – это рассказ о драме одного героя, о его тяжелом прошлом, о том, почему неслучившийся полет стал катализатором для перемен, о том, чем недовольны герои (спектр проблем необычайно широк – от вины за дела давно минувших дней до нежелания быть образцовой матерью), о том, что когда-то не дало им начать жить полной жизнью. Благодаря “калейдоскопу” персонажи истории получают шанс раскрыться, как настоящие киногерои.

Создание мини-фильмов внутри киносериала – дело непростое. Интересно, что это уже не первый проект тандема продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова, снятый в таком ключе – сюжет-калейдоскоп был и у нашумевшего “Колл-центра”.

Создатели

Сейчас продюсеры “Полета” Валерий Федорович и Евгений Никишов – одни из самых известных персон в кинобизнесе, ведь им удалось продать на Netflix пророческий сериал “Эпидемия”, который в итоге посмотрел весь мир и оценил Стивен Кинг, а также снять самый обсуждаемый и зрителями, и критиками сериал 2020 года – “Перевал Дятлова”. В послужном списке Федоровича и Никишова – и самая кассовая новогодняя комедия “Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел”, откровенный сериал “Измены”, снятый известным режиссером Вадимом Перельманом, авторские фильмы “Верность” Нигины Сайфуллаевой, “Гроза” Григория Константинопольского и так далее.

А режиссером и сценаристом “Полета” стал Петр Тодоровский – представитель знаменитой режиссерской династии, сын Валерия Тодоровского (“Страна глухих”, “Стиляги”) и внук Петра Тодоровского (“Военно-полевой роман”). Интересно, что каждый из них – режиссер со своим индивидуальным почерком.

Мировое признание

Каждую историю 1-2-3 Production ждут с особым интересом, к тому же, у “Полета” уже есть международный успех: его купила для дистрибуции известная немецкая компания Beta Film. Кроме того, сериал стал единственным российским участником международного фестиваля в Германии Serienсamp Festival, а также фестиваля Serial Killer в Чехии, на котором “Полету” достался главный приз. Задача Serial Killer – открыть мировой аудитории потенциал проектов из Центральной и Восточной Европы, которые за последние годы все активнее заявляют о себе на западных рынках и становятся хитами Netflix, Amazon, HBO и других.