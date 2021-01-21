Для защиты Навального Эльману Пашаеву досрочно восстановят действие адвокатской лицензии

21.01.2021, 18:11, Разное

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В ходе экстренного заседания, проходившего из-за санитарных ограничений в онлайн-режиме, Совет Адвокатской палаты Северной Осетии-Алании во Владикавказе принял постановление об отмене своего решения от 20 сентября 2020 года о лишении на год адвокатского статуса Эльмана Пашаева.

Таким образом юрист снова сможет защищать интересы своих клиентов в суде.

Как пояснили члены квалификационной комиссии Адвокатской палаты Северной Осетии, они получили письмо от Минюста с предложением рассмотреть возможность досрочно снять ограничения с Пашаева “ввиду особых событий”. Какие именно события были признаны особыми в письме не уточняется.

Позже стало известно, что поскольку всех адвокатов Алексея Навального за ненадлежащее поведение в ходе судебного процесса отстранили от участии в его деле, обвиняемому потребовался государственный защитник. Единственным, кто согласился защищать оппозиционера, стал Эльман Пашаев, успешно отработавший по делу Михаила Ефремова.

– Меня отстранили несправедливо, и я рад, что справедливость восторжествовала. Я уже приступил к изучению материалов дела. Скажу, что наиболее вероятным является оправдательный приговор, в крайнем случае моему подзащитному грозит условный срок, – прокомментировал дело пока еще нелицензированный адвокат.

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