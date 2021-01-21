 

Для защиты Навального Эльману Пашаеву досрочно восстановят действие адвокатской лицензии

21.01.2021, 18:11, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В ходе экстренного заседания, проходившего из-за санитарных ограничений в онлайн-режиме, Совет Адвокатской палаты Северной Осетии-Алании во Владикавказе принял постановление об отмене своего решения от 20 сентября 2020 года о лишении на год адвокатского статуса Эльмана Пашаева.

Таким образом юрист снова сможет защищать интересы своих клиентов в суде.

Как пояснили члены квалификационной комиссии Адвокатской палаты Северной Осетии, они получили письмо от Минюста с предложением рассмотреть возможность досрочно снять ограничения с Пашаева “ввиду особых событий”. Какие именно события были признаны особыми в письме не уточняется.

Позже стало известно, что поскольку всех адвокатов Алексея Навального за ненадлежащее поведение в ходе судебного процесса отстранили от участии в его деле, обвиняемому потребовался государственный защитник. Единственным, кто согласился защищать оппозиционера, стал Эльман Пашаев, успешно отработавший по делу Михаила Ефремова.

– Меня отстранили несправедливо, и я рад, что справедливость восторжествовала. Я уже приступил к изучению материалов дела. Скажу, что наиболее вероятным является оправдательный приговор, в крайнем случае моему подзащитному грозит условный срок, – прокомментировал дело пока еще нелицензированный адвокат.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / Песков: Возможность новой самоизоляции не обсуждается

21.12 / Володин: Работа по отмене роуминга между Россией и Белоруссией близка к завершению

09.09 / Спасатели на водах и на суше

20.10 / В Сети представили обзор смартфона Xiaomi POCO X3 NFC

06.01 / Депортации под грифом «секретно»

15.01 / Что снято, то и было

17.12 / Стас Костюшкин рассказал, что помешало отношениям с Наталией Орейро

17.11 / Анджелина Джоли проиграла в суде с Брэдом Питтом

24.09 / Возле Бермудского треугольника обнаружены подводные структуры, имеющие правильные геометрические формы

29.09 / Владимир Конкин назвал смерть дочери убийством

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска