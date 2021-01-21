Наследник дома Романовых женится на 38-летней итальянке

21.01.2021, 17:48, Разное

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Глава дома Романовых – праправнучка императора Александра II, княгиня Мария Владимировна, сообщила о свадьбе своего 39-летнего сына, князя Георгия Михайловича. Как говорится в заявлении канцелярии главы Российского Императорского Дома, избранницей князя стала потомственная дворянка, Виктория Романовна Беттарини. Ранее дочь итальянского дипломата носила имя Ребекка Вирджиния, но летом прошлого года приняла православие в Петропавловском соборе.

Князь Георгий Романов с невестойВ 2020 году Е.И.В. Великий Князь Георгий Михайлович и Госпожа Виктория Романовна Беттарини получили соизволение на свой брак от Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировны и отеческое благословение Его Превосходительства Посла Господина Роберто Беттарини,- говорится в заявлении. Будущей княгине 38 лет, она единственная дочь итальянского дипломата. С юности проявляла интерес к благотворительности, девушка выучилась на политолога, у нее также степень магистра по европейскому и международному праву со специализацией в урегулировании вооруженных конфликтов. В Россию она впервые приехала в 2009 году, посетив Санкт-Петербург.

Бракосочетание назначено на осень, точной даты и места пока нет.

Князь Георгий Романов с невестой