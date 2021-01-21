Все тренды в одном образе: Ирина Шейк с дочкой Леей на прогулке в Нью-Йорке

21.01.2021, 16:54, Разное

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Следить за Ириной Шейк – одно удовольствие, и речь не только о модных съемках и дефиле. Модель умеет привлечь к себе внимание везде – даже на улицах Нью-Йорка, где папарацци регулярно «ловят» ее в объективы. Так случилось и на днях, когда модель совершала свой традиционный променад до детского сада вместе со своей дочкой Леей.

Шейк представила образ, в котором сочеталось сразу несколько модных трендов. Вместо стандартных вязаных вещей Ирина предпочла трикотажный комбинезон, который согревал ее везде… кроме декольте, поскольку вырез в этой зоне был внушительным. На плечи Шейк накинула серое пальто – традиционный элемент гардероба чуть ли не каждого нью-йоркца, а ее голову украшала теплая панама – еще одна ультрамодная деталь. Завершала образ кислотная сумка самой модной в этом сезоне формы, а традиционный для пандемии аксессуар – защитная маска – был надет не только на Ирине, но и на Лее. Девочка, к слову, выбрала куда более яркий образ, остановив предпочтение на алых брюках и пастельно-розовом пуховике.

Ирина Шейк и Лея

Недавно Ирина снялась для обложки немецкого Vogue, рассказав в интервью, в том числе, о своей семье:

Ключ к счастью для меня – это моя семья. Мне повезло вырасти в одном из лучших мест в мире. Мы поддерживаем друг друга, одариваем любовью и заботой, всегда находимся рядом. Во время изоляциия часто медитировала, это помогает сконцентрироваться на положительной энергии и быть благодарным за то хорошее, что дает нам Вселенная.

Рассказала Шейк и о своем отношении к одежде, которая, по ее признанию, никогда не играла в ее жизни важную роль:

Как ни странно, одежда никогда не играла большую роль в моей жизни. В подростковом возрасте я просто не могла себе ничего позволить. Я до сих пор хорошо помню свою первую пару джинсов. Я купила ее в 19 лет, когда уже работала моделью в Париже. В России говорят, что человека создает не одежда, и что нельзя судить о книге по обложке, ведь твоя суть гораздо важнее, чем то, что ты надеваешь.

Ирина Шейк и Лея