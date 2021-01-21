 

Скандалы: Дочь Урганта в США осталась без денег

21.01.2021, 13:20, Разное
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20-летняя падчерица известного телеведущего Эрика Куталия уже два года живет в Нью-Йорке и пытается зарабатывать фэшн-блогером

Приемная дочь Урганта общается с «извращенцами», а ее парень распродает одежду в интернете. 20-летняя падчерица Ивана Урганта Эрика Куталия уже два года живет в Нью-Йорке и стала известным фэшн-блогером. Эрика встречается с чернокожим парнем Мусой, их общее увлечение – винтажная мода. Девушка часто выкладывает свои снимки в необычных тигровых шубах, безразмерных джинсах и антикварной бижутерии известных брендов. Необычное увлечение старинной одеждой сейчас очень модно в Америке. Но, видимо, финансовые дела пары не так уж хороши.

Молодой человек Эрики начал распродавать свою одежду в Instagram, предлагая друзьям покупать куртки и джинсы по принципу «кто больше заплатит». Парень уже продал несколько вещей по 90 и 100 долларов. А Эрика поделилась другими «странными» предложениями, которые ей делают поклонники-извращенцы в соцсетях. Так, один из них написал девушке, чтобы та сфотографировала пальцы своих ног. Предприимчивая Эрика ответила, что это будет не бесплатно.

Эрика Куталия // Фото в статье: Instagram

В конце прошлого года в интервью журналу Tatler Эрика призналась, что в скором времени собирается запустить собственный бренд одежды. Что ж, с такой деловой хваткой ей точно все удастся!

Инга Дрозд



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