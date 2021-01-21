Скандалы: Как в России с «серым» рынком ставок борются

21.01.2021, 13:20, Разное

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Нелегальные букмекерские конторы и онлайн-казино в стране перешли на ставки в биткоинах

С середины января в России остановили работу практически все нелегальные букмекерские конторы и онлайн-казино. Игроки утратили возможность делать ставки в рублях или в другой валюте. Теперь букмекеры принимают платежи только в биткоинах. Это произошло после «зачисток» ЦБ и подписания закона о создании регулятора азартных игр. Как власти намерены бороться с «серым» рынком ставок — в материале «Компании».

Букмекерские конторы в России перестали принимать платежи в любых валютах, кроме биткоина. Пополнить свой онлайн-кошелек через Сбербанк, «Тинькофф», сервис «Яндекc.Деньги» или мобильный телефон также стало невозможным, заметил The Bell. В том числе в Сети перестали отображаться «зеркала» сайта крупнейшего нелегального букмекера 1Xbet. Еще несколько подобных сервисов вовсе прекратили существование. В их числе «Вулкан Роял», «Вулкан Старс» и «Вулкан Престиж».

При этом старые и крупные игроки все еще могут делать нелегальные онлайн-ставки. По словам собеседников издания, в крупных российских городах работники онлайн-казино приезжают к таким игрокам на дом и забирают у них деньги наличными. Стоимость такой услуги составляет 4–5% от вносимой клиентом суммы.

Рынок букмекеров, который в 2019 году был оценен 1 трлн рублей, сегодня почти полностью встал. Причиной этому могли стать «зачистки» рынка Центробанком и подписание в России нового закона, который будет регулировать рынок ставок.

Новый регулятор на рынке

В России намечается масштабная реформа букмекерского рынка. В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о создании в стране единого регулятора азартных игр. Компания, которую выберет Минфин, будет вести контроль в этой сфере, а также удерживать целевые отчисления от всех сделок на рынке онлайн-казино и переводить их спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам.

Инициатором такой идеи стал глава Федерации бокса России Умар Кремлев, в наблюдательный совет которой входят руководитель «Роснефти» Игорь Сечин и начальник службы безопасности президента Алексей Рубежной.

Предложение Умара Кремлева вызвало противоречивую реакцию участников рынка. Как писал «Коммерсант», один из крупнейших игроков букмекерского рынка «Лига ставок» и компания «Спортивные лотереи», в которой у Кремлева есть доля, собирались организовать совместный лотерейный проект.

С октября 2019 года 49% «Спортивных лотерей» принадлежат ООО «Паритет+», по 33% в котором владеют президент «Лиги ставок» Юрий Красовский и экс-гендиректор «Нафта Ко» Сулеймана Керимова, совладелец «Лиги ставок» Татьяна Башмакова. Также 34% принадлежит ООО «Усадьба в Кадашах» Магомедрасула Гаджиева. Последний — совладелец группы «Деловые линии», он также считается родственником депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, близкого к Керимову.

Сулеймана Керимова не раз называли одним из бенефициаров «Лиги ставок». Однако его представители опровергали какую-либо причастность предпринимателя к букмекерскому бизнесу.

Согласно данным системы «СПАРК», Кремлев также бенефициар ООО «Трансстройком», которое специализируется на грузовых перевозках. Кроме того, ему же принадлежит ООО «Сталинград», оказывавшее услуги по сделкам с недвижимостью (находится в стадии ликвидации).

Сейчас деятельность букмекеров регулируется федеральным законом № 244 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Он был принят в декабре 2006 года. Согласно документу, букмекерские конторы должны заключать соглашения с субъектами профессионального спорта, в отношении которых принимаются ставки. На основании таких договоров происходят отчисления — 5% от дохода и не менее 15 млн рублей в квартал.

В федерации бокса заявляли, что эти отчисления «должны быть в разы больше». Это позволит снизить теневую деятельность сектора, увеличить собираемые налоги и повысить внебюджетное финансирование отечественного спорта. После вступления нового закона в силу букмекеры будут отчислять не менее 30 млн рублей за квартал на поддержку спорта.

Сейчас букмекеров контролируют саморегулируемые организации (СРО). По задумке федерации бокса, их полномочия будут переданы государственной публично-правовой компании (ППК). Новый регулятор азартных игр получит также частичные надзорные функции ФНС и Роскомнадзора.

Рейды ЦБ

В прошлом году Центробанк всерьез начал бороться с платежами в адрес нелегальных игорных заведений. Регулятор организовал проверки банков и популярных платежных сервисов, которые могли быть вовлечены в запрещенные операции. 10 декабря ЦБ предъявил претензии Киви Банку, входящему в группу Qiwi. Кредитной организации запретили осуществлять большинство платежей в пользу зарубежных торговых компаний и переводы денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов. После проверки группу оштрафовали на 11 млн рублей. Действия финансового регулятора привели к обвалу капитализации Qiwi и судебным разбирательствам с инвесторами в США.

В январе ЦБ выдал аналогичные предписания сервису Сбербанка «ЮMoney». Последствия для компании «Сбера» были мягче, но сервису все же пришлось ограничить денежные операции между физлицами и зарубежными компаниями.

Тогда в Qiwi объясняли, что «зачистки» ЦБ осуществляет в рамках мер по усилению контроля в области киберпространства. Но собеседники Forbes в группе говорят, что недовольство регулятора вызывали нарушения, связанные с «серым» рынком ставок. По той же причине ЦБ лишил лицензии банки «Онего» и «ФинТех».

Игорный бизнес в России

По итогам 2019 года чистая прибыль десяти крупнейших российских букмекеров достигла 32,2 млрд рублей. Размер выручки оценен в 137,5 млрд рублей, из которых 48,1 млрд пришлось на теневой бизнес. В 2020 году, по данным «Рейтинга букмекеров», рынок ставок сократился на 10%. Лидирующие позиции в России занимают «Фонбет», 1xСтавка и «Лига ставок».

Поправки в закон предполагают увеличение отчислений букмекеров: они могут вырасти до 20-25% выручки компаний, предупреждал основатель портала «Рейтинг букмекеров» Паруйр Шахбазян. По его словам, это сделает бизнес менее рентабельным и только усилит положение «серых» игроков на рынке.

Принятый в декабре закон также подразумевает создание единого центра учета ставок букмекерских контор. На этот статус претендует платежный сервис Qiwi. В компании рассказали о планах предложить правительству свою технологическую базу для решения этой задачи.

Ануш Алексанян