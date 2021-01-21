 

23 января пройдут Всероссийские военные сборы студентов и школьников

21.01.2021, 13:11, Разное
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Министерство обороны опубликовало приказ Верховного главнокомандующего о проведении внезапной проверки боеготовности студентов и школьников в субботу, 23 января.

Согласно приказу, школьники с 1 по 11 класс, а также все студенты средних специальных и высших учебных заведений обязаны прибыть в 8 утра по местному времени к месту учёбы. Каждый должен быть одет по погоде, иметь кружку, ложку, смену белья и носков, сухой паёк на один день. В первом варианте приказа также требовалось принести с собой лопату, однако позже этот пункт вычеркнули.

В 9 часов утра, после инструктажа, колонны молодёжи пешим порядком отправятся на ближайший многофункциональный полигон Министерства обороны. В случае, если он находится дальше 15 километров от места сбора, муниципальные власти должны будут предоставить автобусы или тентованные грузовики.

Родители в школьных чатах возмущены тем, что сообщение о сборах опубликовано так поздно. У некоторых были планы на субботу, у других нет времени или денег купить детям подходящую одежду. В Минобороны разъяснили, что приказ подготовлен ещё летом, однако его объявление личному составу намеренно задержали, чтобы проверка боеготовности была действительно внезапной

– Вы думаете, американцы вас за сколько месяцев предупредят? Ракета восемь минут летит! А мы вам почти двое суток дали на подготовку, – эмоционально ответил родителям Сергей Шойгу.

В приказе Верховного главнокомандующего особо оговорён запрет на выдачу участникам сборов боевого оружия. Все арсеналы Минобороны в субботу опечатают, а их охрану возьмёт на себя Росгвардия. Окончание манёвров ожидается в 22 часа. После этого родители должны будут лично забрать детей с полигонов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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