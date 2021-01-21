СК потребовал задержать 38 миллионов зрителей, просмотревших новое расследование Навального

21.01.2021, 11:51, Разное

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Следственный отдел СК России по Омской области требует от местной полиции «обеспечить явку» 37 950 216 посетителей YouTube, которые посмотрели видео отравленного блогера Алексея Навального. Его обвиняют в нарушении испытательного срока по уголовному делу “Ив Роше” и призывах к массовому нарушению общественного порядка.

Согласно документам, руководитель следственного управления Винников О. Е. направил просьбу начальнику УМВД по городу Омску «обеспечить явку» в следственный отдел зрителей ролика Навального. В запросе указано, что ролик посмотрело более 37 миллионов посетителей YouTube.

В ответе на письмо Винникова начальник управления уголовного розыска УМВД России по Омской области Н. Н. Сергеев заявил, что будут проведены все необходимые оперативно-розыскные мероприятия правонарушители будут привлечены к ответственности.

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